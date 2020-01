Jefferson Duque quiere destacarse en su segunda etapa con Nacional

Pasaron cuatro años para que Jefferson Duque regresara al Atlético Nacional. Con experiencia en el fútbol mexicano y en equipos como Deportivo Cali y Santa Fe, el ‘9’ antioqueño espera ser la solución de gol para los dirigidos por Juan Carlos Osorio.



“Siempre estuve pendiente del equipo, viendo los partidos cuando tenía oportunidad. Siempre estuve identificado con el equipo. Solo me queda entrenar, llegar a tope en mi nivel y aportar para que volvamos a esa senda de triunfos y títulos”, remarcó Duque.



Sobre cómo encontró al técnico Osorio, el delantero indicó que “lo encontré más exigente, es un hombre que se ha perfeccionado y las ha sacado a flote. Sigo aprendiendo de él, se lo que quiere y nosotros debemos aplicar sus ideas en el terreno de juego”.



Además, “para mí es importante aprender de un técnico que nos ha dado muchas alegrías y que nos ha enseñado a ver el fútbol de una manera diferente. Hay que aprenderle mucho de lo que hay que hacer dentro y fuera de la cancha”.

En cuanto a la sensación que tiene para disputar su primer partido con los ‘verdolagas’ en esta segunda etapa, Duque detalló que “va a ser emocionante, he recibido el apoyo y el cariño de los hinchas, considero que va a ser un lindo regreso y espero reflejarlo con goles. Ahora tengo más presión, pero con la madurez que tengo, es importante seguir trabajando”.



Finalmente, el jugador describió su emoción en regresar a la sede deportiva en Guarne y entrenarse con el equipo. “Cada día es hermoso para venir a entrenar, recordar muchos momentos, volver a encontrarme con gente que me ayudó en mi carrera, son motivaciones que cada día me hacen más fuerte”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín