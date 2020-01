Con lágrimas se despidió Bocanegra: 'Me duele irme así pero me toca'

Se fue Daniel Bocanegra de Atlético Nacional. Se decidió por una oferta internacional después de siete temporadas y dejó al verde sin uno de sus referentes en la defensa, con poco tiempo para buscar un reemplazo.

Aunque muchos hablaban en Medellín de un ciclo cumplido con el verde, hay que decir que su salida fue inesperada y que se esperaba que él mismo explicara su situación.



Lo ha hecho en las redes sociales del verde, con mucha honestidad: "Tristeza por dejar a la institución, pero era una decisión que en algún momento tenía que tomar. Me duele irme así pero por razones personales me toca y así es el fútbol".



"Lo que viví acá nunca lo había experimentado y solo tengo agradecimiento por todo ese respaldo que me brindaron durante todos los años que estuve en Nacional (2013-2020), los llevo en el corazón y siento mucha nostalgia”, enfatizó.



Vinieron las lágrimas y se quebró: "Es difícil, pero ellos saben que cuentan conmigo, siempre van a tener ese amigo recochudo y alegre. A la hinchada solo le reitero que entregué todo por estos colores, nunca me ahorré nada y los llevaré siempre en el alma".

El zaguero dijo que se va tranquilo por lo que ganó con el club: “Es muy lindo haber compartido con tantos compañeros, sacamos adelante buenos proyectos y ayudamos a construir jugadores de calidad. No me resta sino desearle lo mejor a los que quedan y muchos éxitos”.



Con 32 años, recibir una oferta internacional, con Libertad de Paraguay de Ramón Díaz, es una opción que quería tomar: "Es un nuevo desafío que voy a sacar adelante, porque la meta es estar superándose uno mismo”.



En el club paraguayo están los colombianos Alex Mejía y Macnelly Torres, compañeros de Bocanegra en la época gloriosa de Atlético Nacional.