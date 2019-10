Empieza una Real ilusión para Jaguares: venció 2-1 y con agonía a Once

Con agonía y sufrimiento, Jaguares se impuso en condición de local contra Once Caldas en la fecha 15 de la Liga II-2019. En el debut de Juan Cruz Real, el equipo cordobés celebró un triunfo por 2-1 con un gol en el último minuto. Fue el segundo triunfo en el torneo para ellos.

El juego inició con la propuesta de los futbolistas, quienes al escuchar el pitazo inicial se sentaron en el piso como gesto de protesta contra la Dimayor.



Luego de algunos segundos el juego inició y fue Jaguares el que primero golpeó. Darwin López apareció por izquierda y envió un centro alto que terminó en la cabeza de Pablo Bueno, quien la mandó al fondo de la red a los tres minutos.



Pero allí no pararon los locales. A los 11 estuvo cerca de ampliar su ventaja con un fuerte cabezazo de Kevin Riascos, pero el balón salió elevado.



Desde ahí el partido estuvo pausado por el juego ríspido en el centro del campo. Ninguno se impuso sobre el rival y pocas acciones se presentaron en los arcos. La más clara llegó con el potente remate de media distancia de Yulian Anchico, que bien tapó el aquero Sergio Román.



Pero al 42, cuando el primer tiempo estaba por terminar, Marcelino Carreazzo aprovechó su velocidad para llegar hasta la última línea y enviar el balón a ras de césped al centro del área, donde apareció Johan Carbonero, de Once Caldas, para empatar el partido. 1-1 fue el resultado para ir al descanso.



En la parte complementaria volvió a aparecer el local. Con Johan Mojica, al 7, Jaguares volvió a probar de media distancia, pero Román otra vez puso las manos firmes para quedarse con el balón.



Juan Cruz Real, técnico debutante de Jaguares, agotó rápidamente los cambios para encontrar alternativas en ataque. Sin embargo, las acciones en los arcos escasearon.



Once Caldas también buscó con variantes cambiar el empate que reinaba en el marcador, pero las variantes no daban buena respuesta en el campo de juego.



A punta de corazón y en el último tiro de esquina, Jefferson Cuero cobró un tiro de esquina y Yulián Anchico se impuso en el aire para anotar el gol que determinó el 2-1 final.



Ahora, con este resultado, Jaguares respira más tranquilo en la zona del descenso y deberá esperar los demás resultados para saber si continúa con la ventaja de cuatro puntos sobre los parciales descendidos. Once Caldas, por su parte, deberá espera que ni Santa Fe, ni Rionegro Águilas, ni Tolima, ni Patriotas ganen para ellos seguir en la vanguardia por seguir en el grupo de los ocho.