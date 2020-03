Solamente un equipo de Liga se mantiene entrenando: conozca la razón

La actualidad del coronavirus afecta cada vez al mundo y al fútbol. La Liga de Colombia no es la excepción y se espera que al 18 de abril las cosas mejores por el tema de la pandemia para retomar el fútbol.



Así las cosas, los equipos cancelaron sus entrenamientos y prácticas por el riesgo de covid-19. Sin embargo, Jaguares es el único club que hasta el momento no ha terminado con sus prácticas es Jaguares.

El conjunto felino no cesó actividades y se mantiene en entrenamientos con sus jugadores. Sin embargo, Israel Alba, jugador del club, explicó alguna de las razones por las que se mantienen en juego todavía.



"Por parte de las directivas todavía no se ha dado el comunicado de terminar los entrenamientos. En Montería no se ha presentado ningún caso de coronavirus y por ahora seguiremos entrenando. Seguimos todas las indicaciones por parte del cuerpo médico en el lavado de manos y en el cuidado. Estamos entrenado en la mañana y después el médico nos da un antibacterial y ahí nos venimos para la casa", dijo en 'AsColombia'.