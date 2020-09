Cinco causas de la salida de Aldo Bobadilla de Independiente Medellín

El 27 de septiembre fue la última vez que Aldo Bobadilla estuvo en el banco del Deportivo Independiente Medellín, el paraguayo se va tras 33 partidos dirigidos, donde ganó 15, perdió 11 y empató siete. Para un rendimiento del 52,5 por ciento. Ganador de la Copa Colombia 2019, no pudo seguir ese buen paso en la Liga y en Copa Libertadores quedó eliminado a dos fechas de finalizar la fase de grupos. A continuación, cinco causas de la salida del entrenador.



Salida de jugadores: Del equipo que ganó la Copa Colombia, solo mantuvo dos jugadores titulares: Andrés Cadavid y Jesús Murillo. Entre enero de 2020, el parón de marzo a septiembre se fueron jugadores importantes del equipo y los reemplazantes dejaron mucho que desear. Jugadores desconocidos y el mando de duda si llegaron por otros intereses más allá de los deportivos, lo que condenaron al guaraní a salir de la institución.

Flojos resultados: Dice la frase ‘no se puede tapar el sol con un dedo’ y no todo se puede escudar en la Copa Colombia. En el segundo semestre no clasificó entre los ocho de la Liga, en la presente Liga está por fuera de los clasificados y aunque entró a la fase de grupos de la Copa Libertadores, acumuló seis derrotas en el torneo continental, con un fútbol escaso y un equipo endeble que condenaron su eliminación y proyecta ser uno de los peores equipos en esta instancia de la Copa.

Trato con la prensa: El episodio con el periodista Óscar Tobón fue la gota que rebasó el vaso. En varias ruedas de prensa y atenciones a medios, a Bobadilla se le notaba desafiante, mal humorado y grosero con los comunicadores. El trato no fue el mejor durante este año y aunque las preguntas fueran “tontas”, como él se refería, hay mejores maneras para comportarse.

Un proyecto con dudas: Antes de retomar la competencia, Medellín anunció un proyecto deportivo ambicioso que buscaba conseguir tres Ligas y una Copa Libertadores en el lapso de tres años, con jugadores de la cantera. Si bien, Bobadilla aprobó ese proyecto, en los partidos no se le notaba el compromiso con los jóvenes y los ponía porque no tenía más en la nómina. Un ejemplo es que puso a varios delanteros y los únicos que repitieron como titulares fueron Carlos Monges y Leonardo Castro. A Yulián Gómez le dio un partido y medio, para luego ‘borrarlo’, sabiendo que volvía de una dura lesión. Ni él mismo creía en ese proyecto y solo estaba “quemando” muchachos.

Planteamientos confusos: Frente a Boca, Bobadilla habló en la rueda de prensa varias veces de “contraorden” y que el equipo no había plasmado en la cancha lo que habían trabajado. Queda la duda si los jugadores no le entendían que debían hacer en la cancha o no tenía los hombres para plantear su idea de juego. Que por momentos era muy difusa, pero que tenía una carga de juego al ‘pelotazo’ y con mucho desorden.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8