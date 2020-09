Villa rompe el silencio y lanza dardo: 'no me avisaron de la sanción'

Sebastián Villa no ha sido convocado por Boca Juniors por decisión del club, pues están esperando que el colombiano tenga una respuesta de la justicia luego de la polémica por presunta violencia de género con su expareja Daniela Cortés.



Ahora, el atacante que hizo parte de la Selección Colombia, finalmente rompió el silencio y habló sobre la sanción que tiene el club, pero también de su actualidad futbolística.

"Siempre me he preparado para estar, soy un gran profesional. No estoy en la lista pero trabajo de la mejor manera. Quiero mandarles un saludo a todos los hinchas, siempre he sido un guerrero y me preparo de la mejor manera", dijo en un breve diálogo con 'TyC Sports'.



Finalmente, habló y confesó que nunca le advirtieron o le hicieron saber de la sanción de no ser convocado hasta que se solucione su tema legal.



"A mí ni me avisaron ni me dijeron de ninguna sanción ni nada. Me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico. Quiero estar, estoy contento con la gente por el apoyo, muy agradecido. El día que me toque voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho", finalizó.