Se 'apagó' hasta el fútbol: aburrido empate por 0-0 en Huila-Envigado

Atlético Huila y Envigado empataron por 0-0 en la fecha 15 de la Liga II-2019 en un partido que tuvo un apagón de luz durante cerca de una hora por un insólito robo de un cable en el estadio Plazas Alcid.



Ambos equipos que pelean descenso dejaron escapar puntos vitales y siguen en esta parte baja de la tabla.

Durante 30 minutos no se mostró un buen fútbol y tampoco hubo llegadas importantes en el partido, que tuvo una pausa de una hora por una torre de luz que no prendía en el estadio. La razón era porque se robaron unos cables y no se podía iniciar así el compromiso.



Se reanudó el compromiso y el 'susto' por atacar se fue haciendo aún más notorio en ambos clubes, que no podían perder o seguían condenados en la tabla del descenso.



Los opitas intentaban con Harold Rivera, quien se fue expulsado, y con Omar Duarte, pero no eran claros en el último tramo de la cancha.



Los de Antioquia, por su parte, buscaron con Michael Nike Gómez y Jairo Palomino, los encargados del ataque que llegaron en algunas ocasiones, pero falló siempre la definición.



Con muy pocas opciones de gol terminó el juego que dejó a ambos equipos en la misma posición del descenso y que sufren aún más con la victoria de Jaguares.