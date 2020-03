¿Cerrar estadios o aplazar la Liga por coronavirus? Hablan expertos

El coronavirus covid-19 cambia la planificación nacional casi minuto a minuto, las decisiones de hoy pueden no operar mañana y al final muchas actividades, entre ellas el fútbol, tienen la limitación de acatar cada orden de las autoridades, sin margen de maniobra.

La confirmación de 9 casos positivos a la enfermedad en Colombia pero más que nada la realidad de tener más de 80.000 contagios en el planeta, con alrededor de 4.000 pacientes fallecidos, ha hecho que decenas de países intenten cerrar sus fronteras y tomar las medidas más radicales, específicamente con eventos de carácter masivo.



¿Por qué se hace necesario? Como explica el médico cirujano Carlos Franciso Fernández, asesor médico de El Tiempo, " estamos ante la transmisión de una enfermedad respiratoria, que no tiene tratamiento efectivo por ahora y al que literalmente cualquier persona está expuesta". Eso ha hecho que la enfermedad tenga el rango de pandemia según la Organización Mundial de la salud (OMS) y que se trabaje intensamente en todos los países del mundo para que la ola inevitable de contagios no se salga de control.



Es por eso que el país podría tener este jueves nuevas decisiones respecto del manejo de esas aglomeraciones de personas que obligarían a aplazar, entre muchos eventos, la jornada del fútbol local. o incluso a jugar partidos a puerta cerrada.



"La OMS ha establecido en un metro la distancia de una persona a otra para evitar el contagio y evitar compartir elementos", mencionó el médico Fernández, justamente eso que es imposible de cumplir al interior de un estadio. "Una de las muestras emblemáticas de aglomeración de personas es la asistencia a un estadio porque limita a menos de un metro las distancias y además establece contacto superior a los 15 minutos", añadió.



A su turno, el médico Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio de Bogotá, aseguró que "el virus no obliga a aplazar cosa alguna" y que "es una decisión que se toma en un país o entidad, una vez hecho un análisis de riesgo beneficio".



En su opinión, el método más seguro de autocuidado está muy claro: " Todo lo que hagamos para contener el contagio del virus retrasa la evolución de la enfermedad y hace que los sistemas de salud puedan responder mejor, pero no garantiza que más adelante estemos expuestos. Las medidas más importantes son en su orden: el lavado de manos, evitar saludos de mano y beso, entrar en contacto con personas enfermas. Y una vez enfermos usar tapabocas, toser o estornudar cubiertos por el codo, el lavado de manos, si los síntomas no son leves aislamiento en casa y si aumentan consultar al médico".



Restringir eventos públicos tiene un carácter y una motivación estrictamente gubernamental: "La medida de no asistir a eventos masivos puede ser tomada por la persona que quiere evitar estar en contacto no potenciales enfermos que no estén cumpliendo las recomendaciones o como una medida epidemiológica de las autoridades de cada país, en razón a la evolución de la epidemia en cada país".



El especialista llamó a la calma por las medidas que hasta ahora ha tomado el país: "la declaración de Pandemia no cambia, en cuanto todos los Servicios de Salud del país, tomando como base la experiencia de las epidemias anteriores de Influenza AVIAR y SARS hemos tomado las medidas posibles y adecuadas", concluyó.