'Tenemos un plantel para pelear por el título': Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes se mostró tranquilo tras el empate de América, en casa, frente a Patriotas, que complicó al cuadro caleño y aunque llegó poco, supo mantener su ventaja durante gran parte del partido. Con base en ello, el técnico escarlata habló con la prensa, aseguró que las variantes le funcionaron y espera seguir manteniendo el buen nivel de algunos jugadores.

Sobre lo hecho en el partido, Guimaraes remarcó: “El equipo tiene un plantel con profundidad y eso es importante para pelear el campeonato. Cada partido es diferente y el equilibrio está relacionado con la continuidad de los partidos. En el primer tiempo atacamos mucho más agresivamente el último cuarto de cancha de ellos y así tuvimos algunas opciones de gol. Igual nos costó encontrar esa profundidad en ataque y por lo que cambiamos en el segundo tiempo, permitiendo que atacáramos de otra manera, teniendo el balón y entrando desde otras zonas”.



Posteriormente, analizando el equilibrio de su equipo, señaló: “El primer tiempo fue porque estábamos un poco atrás que tuvimos problemas defensivos. Había mucha distancia en los bloques y eso fue aprovechado por ellos. En el segundo tiempo controlamos mejor estos ataques. Principalmente en lo que debemos poner atención es en el cuidado de la pelota cuando estamos atacando. Eso impide que no haya trayectos tan largos para defender y que haya acciones que nos compliquen”.



Así que continuando por la misma línea y refiriéndose a la nómina inicialista, puntualizó: “Quisimos dar continuidad al equipo que ha jugado el primer y el segundo partido. Al presentarse el juego como se presentó, nosotros tuvimos que hacer ajustes en el sentido en que la función que Viveros hizo en los dos primeros partidos, hoy no fue tan necesaria”.



Y sobre el debut de Duván Vergara, quien fue fundamental para el empate, agregó: “Nos ayudó mucho, es un jugador que ataca las zonas vacías del equipo cuando ellos están replegados, él tiene una verticalidad diferente a otros jugadores. Sacó diferencias por ahí, con sus diagonales y en el uno contra uno”.



Finalmente, cuestionado sobre los tres volantes de marca que puso de arranque, contestó: “En realidad los tres volantes se convierten en dos según el movimiento de los jugadores y eso es algo que se transforma en otra situación. Los aportes que Paz hizo en el primer tiempo demuestran que la táctica cambia. Como he dicho, en los tres partidos prácticamente no hemos sufrido con opciones de gol del rival, así que el partido nos llevó a hacer los ajustes que hicimos y algunos jugadores volvieron a su posición original por el juego que realizó el rival”.



Y concluyó elogiando la labor de Michael Rangel: “Estamos muy satisfechos con lo que ha hecho en los tres juegos”.