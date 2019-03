Germán Cano palpita su centenario de goles con la camiseta del DIM

En estas épocas de pocos caudillos y donde el fútbol colombiano se convirtió en un campeonato exportador y donde las figuras emergen rápidamente al exterior, un argentino llegó a cambiar la historia y dejar su huella en Independiente Medellín. Germán Cano ya es el máximo goleador del equipo ‘rojo’ de Antioquia y aunque no ha podido dar una vuelta olímpica, cree que ya llegará el momento, por ahora su meta está en seguir marcando y brindándole alegrías a su gente, esa que lo esperó y que ahora lo disfruta cada vez que salta a la cancha con la ‘poderosa’ camiseta número 14.

“Colombia me abrió las puertas en un difícil momento, siempre voy a ser un agradecido con este país. Acá pude explotar mi potencial, aprendí muchas cosas. Lo que tengo acá es muy difícil conseguirlo en otra parte, vengo a entrenar con una sonrisa, aconsejo a los jóvenes, que puedan mostrarse y se vayan al extranjero y dejen en alto el nombre del país”, comentó Cano, quien ubicó a nuestro país como su lugar en el Mundo, donde nació su hijo Lorenzo y en donde ya es un ídolo de multitudes.



Las cifras del argentino son más que apasionantes para la hinchada roja, en 168 partidos disputados con la camiseta de Independiente Medellín, Germán Cano acumula 98 goles. En Liga ya llegó a los 101 goles, de los cuales 92 fueron vestido de rojo. Además, con 9 goles anotados en el presente campeonato igualó en la cima de la tabla de goleadores al venezolano Fernando Aristeguieta. Con la mente puesta en seguir sumando alegrías para su equipo, Cano se siente feliz en el DIM y el ‘poderoso’ goza de ser un oportunista en las redes contrarias.



“De a poco vamos encontrando el equipo, la base y lo que quiere el técnico, poco a poco estamos subiendo el nivel y encontrando el fútbol que queremos y que la gente quiere ver”, precisó el delantero que busca seguir ayudando a su equipo. “En lo colectivo estamos muy bien, me falta un poco más en la parte de la definición. Debo seguir mejorando y seguir aprendiendo. Con trabajo se que podré dar más”, agregó.



Cano destaca la labor de sus compañeros, en especial la de Leonardo Castro, un ‘9’ que se reinventó y ahora como extremo se convirtió en socio del ‘14’. “Leonardo (Castro) tiene un gran potencial, le he dicho que debe ser más inteligente a la hora de tomar decisiones en la cancha, y eso te lo dan los partidos. Elegir el momento para patear, para pasarla, lo está haciendo bien”, detalló.



Durante dos semanas, Germán Cano estuvo trabajando junto a su preparador físico Leandro Menza, quien viajó desde Buenos Aires para que el delantero se afilara más físicamente y estuviera a la altura de sus compañeros. “Necesitaba seguir trabajando con mi preparador físico. No es lo mismo hacer pretemporada, que entrenar aparte, todas las cargas y los trabajos son diferentes. Cuando llegué al Medellín me faltaba físicamente, en estos 15 días vino Leandro (Menza) de Argentina para ponerme a punto”, explicó.



Aunque todavía no tiene en mente la celebración de su gol 100 ‘poderoso’, espera que pueda servirle a su equipo para que logre una victoria. Sea en Cúcuta, Bogotá o en el Atanasio, Cano está



dispuesto a aprovechar cualquier ocasión que tenga dentro del área. “Donde tenga que marcar, así será. Siempre quiero ayudar al equipo, me quiero superar todos los días”, precisó.



Analizando el partido pasado frente a Envigado, Cano indicó que fue un partido donde fueron efectivos y les sirvió para que el grupo se “tomara confianza”, pensando en el Cúcuta, un rival que frente a Nacional desnudó varias flaquezas en su zaga, será importante para Cano saber aprovecharlas. “Si nos movemos bien arriba, podremos hacerles daño. Hay que atacar por las bandas. Será fundamental para conseguir el resultado”, destacó.



Finalmente, Germán valora ser un referente del DIM, “esto vale más que el dinero, que muchas cosas. Hay que mejorar y aprender que esta carrera es muy corta y debemos dejarle una huella al fútbol”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín