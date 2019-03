‘Prefiero ser contundente en los momentos que debemos serlo’: Zambrano

La goleada ‘poderosa’ 4-1 sobre Envigado deja con el ánimo arriba y varios puestos más cerca de ingresar al grupo de los ocho. El técnico Octavio Zambrano manifestó estar contento por el resultado, aunque advirtió que deberán trabajar más para que su equipo pueda ser más potente en la generación de juego.

“Ciertamente la fortaleza de Envigado está en la tenencia de la pelota, el técnico (Eduardo Lara) trabaja mucho en eso y en la media distancia. Nosotros referenciamos bien que no realizaran pases profundos, las opciones que tuvieron fueron remates de media distancia y en eso no estuvimos bien. En la óptica del fanático, Envigado tuvo mucho la pelota, pero no fue efectivo. Nosotros planteamos bien el partido en defensa, aunque nos hicieron un gol de media distancia, algo que habíamos hablado. Prefiero ser contundente en el momento que lo tuvimos que hacer”, remarcó el DT ecuatoriano.



Sobre una de las fallas de su equipo, indicó que “nuestra salida no es clara, estamos trabajando cómo emplear una mejor transición de defensa a ataque. Tanto (Diego) Arias como William (Parra) estuvieron muy bien en fase defensiva, pero les falta ser más determinantes a la hora de entrar a la fase 3”.



En cuanto a la salida de Elvis Perlaza, Zambrano explicó que “Elvis (Perlaza) salió porque sintió un dolor en su posterior, hicimos el cambio para evitar que se lesionara, debíamos preservarlo para futuros partidos”.



Finalmente, el DT rojo confía en que su equipo pueda mejorar en los próximos partidos que deberá afrontar. Cúcuta y Millonarios en el horizonte, son dos escollos que quiere superar su equipo con solvencia.



“Contento no me voy, hubo momentos donde controlamos el partido, pero fueron muy cortos. La realidad es que William (Arboleda) no tuvo un buen partido, le faltó claridad para que les llegara bien la pelota a los delanteros. Estamos en una posición donde si sumamos dos victorias más podremos ubicarnos mejor en la tabla”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medelllín