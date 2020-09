¡Llaves de pura emoción! Los más exitosos bajo el formato de playoff

Después de la asamblea de este miércoles, la Dimayor anunció que la Liga 2020 se definirá desde los playoffs (partidos de ida y vuelta). Los ocho primeros disputarán duelos de eliminación directa para decidir al nuevo campeón colombiano.

​

Desde el año 2010, 12 torneos en total se han definido por esta vía y nueve equipos diferentes han logrado clasificarse a la gran final del fútbol colombiano. En Futbolred hacemos el recuento de cada uno de ellos y los que que a la postre salieron campeones.

En el primer semestre del 2010, la Liga se definió con los cuatro equipos de mayor puntaje. Junior y Equidad disputaron una final vibrante, que terminó inclinándose hacia los barranquilleros por 3-2.

​

El 2011 repitió la dosis para sus dos torneos. El Apertura tuvo a Equidad y Nacional como finalistas, pero serían los paisas quienes se quedarían con la estrella con un disputado 3-2. Después Once Caldas y Junior protagonizaron una de las finales más emocionantes bajo este formato, el marcador global terminó 4-4 y el ‘Tiburón’ se impuso en los penales 4-2.

​

​Con el objetivo de agilizar fechas para el Mundial, el Apertura de 2014 volvió a definirse bajo los playoff. Nacional igualó a dos goles con Junior y terminó consagrándose en los penales por 4-2.



Para el 2015 se regresó de nuevo a los mata-mata. Primero se consagró el Deportivo Cali con un sufrido 1-2 frente al Independiente Medellín y después el turno sería para Nacional que le repitió la dosis (3-2 en penales) al Junior.

​

En 2016 la cosa siguió igual. La gran final del Torneo Apertura fue Medellín vs Junior con victoria del ‘Poderoso’, mientras que el Torneo Finalización se definió a favor de Santa Fe contra Tolima (1-0).

​

​El primer campeón de 2017 fue Nacional, que junto al Cali protagonizaron una llave repleta de goles; 5-3 fue el global. El segundo monarca colombiano se decidió en el clásico capitalino, 3-2 terminó ganando Millonarios.



​Los torneos de 2018 serían los últimos en definirse bajo los partidos ida-vuelta. El Tolima sorprendió a Nacional y se quedó con la estrella de mitad de año (2-4 en penales). En diciembre el turno sería para Junior con otra final para el recuerdo contra Medellín (5-4).

Así pues, un total de nueve equipos han sido finalistas bajo el formato de los playoff. Junior disputó el título en seis ocasiones, le sigue Nacional con cinco, después va Medellín con tres, tanto Santa Fe como Tolima suman dos y con una están Millonarios y Once Caldas.

​

En cuanto a los campeones, Nacional es el más exitoso bajo esta modalidad con cuatro consagraciones, después está el Junior con tres, con una sola están Medellín, Santa Fe, Millonarios, Cali y Tolima. Once Caldas no logró ganar en la única que disputó.