El sueño de Fredy Guarín: le sigue lanzado indirectas a Millonarios

Fredy Guarín es hincha confeso de Millonarios y nunca ha ocultado su amor por el equipo azul. Después e su travesía por el fútbol de china, el exjugador de Inter de Milán ha quedado sin equipo y puede firmar con cualquier equipo, y ha confirmado acercamientos con algunos equipos del fútbol colombiano e internacional.

En entrevista con Vbar Caracol el boyacense de 33 años contó sobre su sueño de jugar en Millonarios, además, de tocar otros temas referentes a su carrera deportivo y su futuro futbolístico. "Siempre ha sido un sueño para mí jugar en Millonarios, para mi familia también, tengo ese sueño mientras pueda jugar al fútbol bien", dijo el volante.

Sin embargo, también habló de la posibilidad de jugar en otros equipo del FPC y que esta opción no la descarta, pero también confirmó acercamientos con Eduardo Lara, entrenador de Envigado, para formar parte del equipo naranja este semestre. "En Colombia hay una posibilidad muy real, hablé con Eduardo Lara de Envigado, me pidió que fuera, pero hay otros colores y uno nunca sabe", contó Guarín.

A pesar de los acercamientos con el equipo antioqueño, el volante fue claro en que no hay una enorme posibilidad de ir a la MLS en enero del año próximo. "Estoy esperando algo de Estados Unidos que sería para enero del próximo año. Sin embargo, como soy jugador libre tengo la posibilidad de firmar en cualquier equipo", dijo el exjugador de Boca Juniors.

También tuvo la oportunidad de hablar de su paso por la Selección Colombia y el motivo por el que no siguió siendo convocado con el equipo nacional. Aseguró no conocer las razones, sobre todo porque desde su llegada al fútbol chino fue prácticamente descartado. "Extrañé mucho no volver a Selección, lo sigo extrañando y lo haré siempre, desde que me fui a China no volví, nunca tuve información sobre el por qué", finalizó el boyacense.

Lo cierto, es que Fredy Guarín es un jugador de categoría que en cualquier equipo del FPC sería un refuerzo invaluable, y el volante parece estar direccionado a cumplir su sueño de jugar con Millonarios, sin embargo son muchos los equipos que están buscado sus servicios. Solo el tiempo dirá si los directivos del conjunto azul deciden tener en cuenta las indirectas que ha envidado el exjugador de equipos como Boca Juniors e Inter de Milán.