Exjugador vivió lo mismo que Carrascal y se destapó contra Camargo

Sigue y sigue la polémica con Deportes Tolima y América de Cali por el tema de Rafael Carrascal. El futbolista, que ya firmó con el club rojo, fue inscrito en un partido con el conjunto pijao y no podría jugar este torneo.



Este jueves hubo una asamblea de la Dimayor y se habló del tema, pero finalmente no llegó a buenos términos entre Gabriel Camargo, presidente de Tolima, y con Tulio Gómez, presidente de América.

Sin embargo, hubo otra 'víctima' que sufrió lo mismo con Camargo: Freddy el 'Muelas' León. El exfutbolista, que ahorita forma jugadores en Millonarios, le pasó en su regreso al club azul.



"Yo viví lo que le paso al jugador Carrascal, Camargo me inscribió y yo no sabía. Yo no había arreglado el contrato y le dije a Camargo que quería irme, no tenía contrato y no llegamos a un acuerdo; por eso decidió inscribirme. Yo no estaba convocado ni al hotel ni al partido, hay unas personas que quieren hacer un daño, hay una mala intención, me paró un año sin poder jugar", le dijo al 'Alargue' de 'Caracol' Radio.



Finalmente, contó cómo superó este tema, aunque no fue fácil, y le dio un consejo a Carrascal, que aún no ha podido definir su situación.



"Yo acudí a la FIFA con un abogado, no me podían negar el derecho al trabajo y así gane la tutela y el pase de mis derechos deportivos. Varios jugadores del Tolima han tenido ese problema en el equipo... Le doy un consejo a Rafael Carrascal: que busque un abogado y que se asesore", finalizó.