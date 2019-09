Confirmado: Millonarios ha tenido acercamientos con Fredy Guarín

En los últimos días mucho se ha hablado de la posibilidad de que Fredy Guarín, jugador que se encuentra sin equipo, llegue a Millonarios como refuerzo. Sobre esta situación fue cuestionado Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en dialogo con el 'Vbar Caracol', donde aseguró que el jugador es del agrado de la institución.

Este martes, en dialogo con el mismo medio de comunicación, Guarín aseguró que para el es un sueño jugar en Millonarios, motivo por el cual los hincha del equipo azul empezaron a hablar e incluso algunos se animaron a hacer campaña tras la confesión del jugador boyacense. No obstante, el presidente azul fue enfático en que los cupos para la plantilla ya están cerrados.

"A nosotros nos interesa y nos encanta Freddy Guarín, pero este campeonato es imposible porque ya tenemos los cupos llenos", aseguró Camacho.



Sin embargo, una duda para muchos la lesión de Santiago Montoya significaba la posibilidad de un nuevo equipo, y sobre esto hizo claridad el dirigente. "El reglamento de fútbol no nos permite reemplazar a Montoya por su lesión. Ni siquiera si fallece un jugador hay opción", aseguró el dirigente.

A pesar de contar que la plantilla ya tiene completos los cupos, no ocultó el interés de el equipo embajador en contratar al jugador e incluso confesó algunos acercamientos con el entorno del jugador. "Millonarios quiere contratar a Freddy Guarín, pero no puede hacerlo, porque ya inscribimos 25 jugadores, incluso hablamos con su empresario, pero en este semestre no será", contó.

Finalmente, este semestre parece que el sueño de Fredy Guarín no se podrá convertir en realidad por un tema reglamentario. Pero al final, Enrique Camacho deja la puerta abierta para que el jugador boyacense pueda llegar el próximo año si todas las condiciones se dan.