Cero y van 12: Santa Fe empató con Envigado y nada que gana en la Liga

Independiente Santa Fe no mostró nada, nuevamente, en su visita a Envigado y empató sin goles en el Polideportivo Sur. El cuadro cardenal completó su partido número 12 sin ganar en la Liga I-2019 y completó solamente 8 unidades de 36 posibles. Por su parte, el conjunto naranja sigue peleando la zona del descenso.

Solo hasta el minuto 22 hubo una clara de gol y fue con una polémica falta sobre Carmelo Valencia, dentro del área de Envigado. El mismo Valencia cobró el penal, pero Jefferson Martínez atajó el remate, dejando el cero en su arco.



Al 38, el equipo antioqueño llegó con peligro sobre el pórtico de Miguel Solís, quien recibió un remate de Neyder Moreno y dio el rebote, pero respondió de manera correcta en el segundo golpe, de Wilfrido De La Rosa.



La segunda mitad fue en su mayoría de Envigado, quien controló el partido y tuvo la posesión del balón. Sin embargo, el local no era claro en el último toque y no podía abrir el marcador en el Polideportivo Sur.



Santa Fe, por su parte, sufría el partido y no lograba crear jugadas ofensivas para ganar el partido, algo que no ha podido desde el inicio de la Liga. Ni Arley Rodríguez, Jhon Miranda, Carmelo Valencia y Fabio Burbano, los atacantes que estuvieron, lograron crear jugadas importantes.



En los últimos minutos, el equipo dirigido por Gerardo Bedoya despertó, pero fue muy tarde. Los rojos subieron sus líneas y llegaban con mayor facilidad al pórtico de Martínez, pero no fueron determinantes en el último toque.



Sin más, ambos equipos igualaron sin goles y Santa Fe, por su lado, llegó a ocho unidades, mientras que Envigado sumó 15. En la próxima jornada, los bogotanos recibirán a Jaguares y los de Antioquia reciben a Bucaramanga.