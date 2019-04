'Me gustó lo que hizo el equipo, trató de buscar el partido': Bedoya

Gerardo Bedoya cumplió con otro partido desde el banco de Independiente Santa Fe, en el empate por 0-0 contra Envigado, fecha 12 de la Liga I-2019. El entrenador del cuadro cardenal se mostró tranquilo por el empate y elogió lo que hizo el equipo en el Polideportivo Sur.

"El equipo asumió lo que había pasado con el penalti, no se cayó. Creo que el equipo respondió, buscó el compromiso y tuvimos acciones de gol. Me gustaron los cambios y los que entraron, necesitaban aire", comentó Bedoya.



El conjunto bogotano no ha podido ganar en lo que lleva la Liga I-2019, 12 fechas, y ya preocupa el tema de la clasifiación, pues está en la parte baja de la tabla.



"He tratado de buscar el equilibrio y no lo he encontrado todavía, estuvimos en cero, pero no hicimos gol. Con este partido me llené de moral y de confianza porque hay que seguir trabajando. Esto no es de proceso, sino de resultado", dijo el DT.



Finalmente, elogió que lo hizo el equipo en el 0-0 contra Envigado, comentando que la escuadra roja buscó el partido, pero no se dio el resultado esperado.



"Me gustó el compromiso, me gustó lo que hicimos. Nos vamos con un punto y no podemos ganar. No solo en los últimos 10 minutos buscamos el partido, yo creo que el equipo siempre trató de buscar el compromiso", finalizó.