Se aproxima el fin de la eLiga: definidas las semifinales del torneo

Se acerca el regreso a entrenamientos oficiales y con ello el fin del del eLiga Dimayor. Luego de que diputaran los cuartos de final del torneo, en el prevalecieron las goleadas, se conocieron a los semifinalistas del torneo StandPlay Fifa20. Millonarios fue el único de los grandes que se instaló en la fase final de la competencia virtual.

A diferencia de las llaves de La Equidad vs. Unión Magdalena y Deportivo Pasto vs. Jaguares FC, que hubo un segundo compromiso de desempate, el factor común en la semifinal fue la gran cantidad de goles, Millonarios y Águilas Doradas marcaron 7, mientras que Jaguares se despachó con 5 goles en el partido de la revancha.



Resultados de los Cuartos de Final



Llave A

​Deportivo Cali 0 - 7 Águilas Doradas



LLave B

​ La Equidad 2 - 2 Unión Magdalena (La Equidad 1 - 2 Unión Magdalena)



LLave C

Millonarios FC 7 - 3 Atlético Nacional



Llave D

Deportivo Pasto 1 - 1 Jaguares FC (Deportivo Pasto 0 - 5 Jaguares FC)

Así las cosas, las semifinales de eLiga Dimayor, quedaron de la siguiente forma:



Águilas Doradas vs. Jaguares FC



Unión Magdalena vs. Millonarios FC