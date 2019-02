¿Tiene fondo de armario en Millonarios? Así le fue a la nómina alterna

Millonarios jugó su primer partido de Copa Colombia y Jorge Luis Pinto apostó por los futbolistas que no han tenido muchos minutos en Liga. Una alineación suplente fue la que le dio el triunfo contra Fortaleza y este fue el rendimiento de ellos.

Ramiro Sánchez (7): el experimentado arquero no tuvo mucho trabajo a lo largo del encuentro en El Campín, pero sí se mostró como el hombre que lideró el equipo con sus indicaciones desde su sector.



Andrés Román (6): el defensa derecho fue una constante autopista de salida por la derecha y aunque no lo atacaron mucho, estuvo seguro para quitar los balones en su zona.



Alex Rambal (6): aunque es de los más nuevos de la defensa, es uno de los más experimentados por su edad. Sus cierres fueron efectivos y ya se había mostrado en el inicio de la Liga.



Breiner Paz (5): no fue tímido para meter la pierna, pero tampoco fue muy exigido por el contrario. Es un defensa que siente el liderazgo y habla mucho dentro del campo.



Omar Bertel (5): no salió tanto por el sector izquierdo y fue tímido jugar en ofensiva. Sus condiciones ya las conocen por sus varios partidos en primera.



Stiven Vega (6): volvió a jugar como volante recuperador (también lo ha hecho como central y lateral derecho) y mostró seguridad para defender, pero no aportó tanto en ofensiva. Recibió amarilla y salió del campo al 79.



Juan Camilo García (7): este fue su debut con en Millonarios y rindió con buen juego en el campo. Su principal función era la recuperación, pero también aportó en ataque. Buen partido para el juvenil.



Oscar Barreto (6): su habilidad y destreza con el balón las volvió a mostrar, pero sigue tomando malas decisiones en el último sector del campo.



Elíser Quiñones (7): las ganas por ir al ataque siempre están y en esta oportunidad lo volvió a demostrar. Tuvo unas buenas acciones e hizo un golazo para volver a celebrar luego de un año.



Carlos López (5): se movió por todo el frente de ataque, pero no pesó con sus acciones de juego. No tuvo ninguna clara para anotar en los 66 minutos que jugó



Fabián González Lasso (4): fue el delantero referente del ataque azul, pero no jugó bien. Tuvo buenas oportunidades para asociarse con sus compañeros, pero en su mente solo estuvo rematar al arco contrario y sin dirección. Salió del campo a los 84 minutos.



Christian Huérfano (SC): el delantero volvió a tener oportunidad en el equipo y aunque se buscó apoderar del balón no tuvo mucha repercusión.



Klíver Moreno (SC): llegó directamente desde la Selección Colombia Sub-20 y se puso la azul para jugar algunos minutos. El volante no tuvo mucho trabajo.



Orles Aragón (SC): el balón le llegó solo en una oportunidad, pero fue una oportunidad que le pasó muy por encima de la cabeza.