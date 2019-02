Un Millonarios sin figuras se impuso en Copa: 1-0 sobre Fortaleza

Millonarios empezó con un triunfo de local en la Copa Colombia frente a Fortaleza. Un 1-0 fue el resultado final de un encuentro en el que Jorge Luis Pinto apostó por su alineación suplente.



La primera opción clara fue para Fabián González Lasso, pero el delantero remató con la zurda luego de evadir a dos rivales y Andrés Hernández la atajó.



El azul era el que más buscaba en ataque y Fortaleza buscaba el contragolpe, pero los defensas estuvieron bien parados para detener el ataque del conjunto atezados.



La última antes de irse al descanso fue una vez más para González Lasso tras un centro a media altura de Juan Camilo García, pero el esférico llegó a las manos de Hernández sin problemas de lo fácil que iba. 0-0 fue el marcador para ir al descanso.

En el complemento, cuando se habían jugado 8 minutos, Elíser Quiñones sacó un gran remate con la izquierda desde fuera del área y que terminó al fondo de la red. Golazo del atacante.



El azul no mermó el ánimo del azul que siguió en la búsqueda del arco rival, aunque Óscar Barreto y Carlos López no encontraban la forma de conectarse con González Lasso.



Pinto aprovechó y le dio la oportunidad a Cristian Huérfano, Klíver Moreno y Orles Aragón, aunque no se logró marcar otra diferencia.