Duván Vergara misterioso: no aseguró su continuidad en América de Cali

Duván Vergara fue uno de los mejores jugadores de América a lo largo del campeonato que terminó con la estrella 14 escarlata, gracias a su calidad técnica. Al final del partido contó como tuvo que superar su dolencias físicas para llegar al partido y dejó en duda su continuidad en el cuadro escarlata.

Luego de finalizar el partido, Vergara resaltó el esfuerzo del equipo durante todo el campeonato, lo que llevó al equipo a darle esta alegría a su hinchada.



“Muy contento porque Dios nos está dando cosas maravillosas. Este equipo siempre fue humilde y trabajó en silencio y ya se nos dio la estrella", dijo la figura del cuadro escarlata.

Algo que quiso revelar Duván luego del partido, fue un curioso regalo que recibió en el calentamiento previo al partido. Un hincha se le acercó y le entregó una cruz, con la esperanza de que ayudara al jugador a tener un gran partido.



“Estaba calentando y un señor se me acercó, me dijo que la mamá me lo había enviado. Bueno, me lo puse en la canillera y son bendiciones", contó el jugador.

El futbolista mostró este objeto que recibió por parte de un hincha escarlata. Foto: Archivo Particular

También contó como tuvo una semana muy complicada, tratando de superar dolencias físicas que lo pusieron en duda para el juego del que terminó siendo la figura. No obstante, confesó que lo primero era quedar campeón y ahora si se concentrará en su recuperación.



“No saben lo que tuve que hacer para poder jugar esta final. Lo importante es que ya somos campeones, ahora que vengan los dolores", dijo Vergara en medio de la alegría.

Sin embargo, al ser cuestionado por su continuidad en América solo dijo “no se, no se..." dejando en duda si estará para la Copa Libertadores del 2020.