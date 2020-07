El vacío legal que no le favorece a la Dimayor frente al Gobierno

En el entorno del fútbol colombiano hubo sorpresa hace algunos meses cuando se conoció que entre el Ministerio del Deporte y Dimayor no habría más conversaciones sobre ningún tema.

Aunque en muchos espacios se habló de la supuesta mala relación entre Jorge Enrique Vélez y Ernesto Lucena, máximos representantes en aquel momento de cada una de las partes, no se supo más detalles de qué fue lo que pasó.

Recientemente, el ministro Lucena contó detalles de cuál es la verdadera situación entre estas dos entidades y por qué es necesaria la intervención de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Ahí (en Dimayor) hay una crisis institucional compleja. Nosotros somos autoridad para conversar con la asociación colombiana de fútbol. La Dimayor depende única y exclusivamente de la Federación, razón por la cual no tenemos competencia sobre la Dimayor, pero sí tenemos competencia sobre los clubes, ese es un híbrido legal que hay que empezar a trabajar muchísimo. Si el Ministerio quiere ayudar a la Dimayor no lo puede hacer porque no es un ente adscrito al sistema nacional del deporte", dijo.

Sin embargo en lo que parece una charla con el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, señaló que sí están muy pendientes de lo que pueda pasar el próximo 7 de agosto, día en el que posiblemente se decida quién será el próximo presidente de Dimayor.

“Ellos deben elegir nuevo presidente el próximo 7 de agosto y sobre esa base lo que le hemos pedido es que nos mantengan informados de los detalles de esas novedades sobre el reinicio del fútbol, que lo necesitamos en los hogares colombianos", sentenció Lucena.