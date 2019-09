Nacional, en busca de la hazaña en una plaza difícil: visita al Pasto

Atlético Nacional visita al Deportivo Pasto este sábado 21 de septiembre desde las 2 de la tarde, por la fecha 12 en la Liga II-2019. Tras la caída contra Cúcuta, el equipo ‘verdolaga’ busca sumar en el sur del país lo que perdió en el Atanasio para seguir afianzado en lo alto de la tabla. Al frente está el conjunto nariñense que quiere mostrar una gran actuación bajo las órdenes de su nuevo cuerpo técnico.

Con una derrota, dos empates y dos victorias en los últimos cinco partidos, Atlético Nacional quiere ser un equipo confiable y estable en los resultados de cara al remate del campeonato. Juan Carlos Osorio y sus dirigidos tuvieron una semana larga de trabajo en donde intensificaron trabajos en reacción a la pérdida, espacios reducidos y definición, una cuenta pendiente pese a ser el equipo más goleador del campeonato, pero que no ha logrado aumentar el porcentaje de eficacia con respecto al volumen ofensivo que genera a lo largo de los partidos.



En cuanto a novedades, el conjunto antioqueño viajó a Ipiales con 18 jugadores, Christian Mafla superó una molestia muscular y es probable que sea titular. Mientras que Andrés Reyes regresa a los convocados tras dos fechas. Por su parte, son ausentes en la lista de viajeros; Alexis Henríquez, Juan Pablo Ramírez quienes superaron sus lesiones, pero no estaban a punto para la competencia, lo mismo sucedió con Vladimir Hernández, el araucano sufrió un golpe en su pierna derecha en la última práctica y por precaución decidieron dejarlo en Medellín.



Sobre la mejora en el juego que pretende el cuerpo técnico, Pompilio Páez asistente técnico declaró que “debemos tener en cuenta las transiciones que podamos elaborar, es importante tener en cuenta el inicio y salida de juego, hemos trabajado durante la semana la reacción a la pérdida de la pelota. Buscamos en fortalecernos sin renunciar a nuestra idea de proponer y salir al ataque. Hay estructuras y funciones de cada jugador que nos debemos poner de acuerdo”.



Del Deportivo Pasto, Páez señaló que “es un rival complejo, por la altura y su manera de jugar. Manejan muy bien la pelota quieta, cuentan con un buen filtrador, son fuertes por las bandas, en marca son buenos, los tenemos estudiados, sabemos su idea de jugar y nosotros debemos salir a proponer y a imponer nuestro estilo de juego”.



Entre los que están convocados y con opciones de ser titular es Daniel Muñoz, el polifuncional es una de las cartas fuertes para este partido. “Debemos estar más sólidos en defensa, no puede pasar que nos eludan más fácil, hay que estar atento a los detalles, no me ha tocado aún jugar en Ipiales, pero debemos estar atentos a la velocidad que tienen algunos jugadores. Estamos tranquilos, sabemos la responsabilidad que tenemos y que debemos buscar la victoria”, indicó.



En el historial, Nacional y Deportivo Pasto han jugado 51 partidos por Liga. De los cuales, los ‘volcánicos’ ganaron 15 frente a 24 de los antioqueños. 12 empates cierran la estadística. En goles marcados, 47 fueron para los nariñenses, mientras que 68 los anotaron los verdes.



De los últimos tres partidos jugados en el sur del país entre estos equipos, Nacional ganó dos contra uno de los pastusos. Es la primera vez que se enfrenten en Ipiales y para los ‘verdolagas’ es un nuevo estadio que compiten por Liga colombiana en 72 años de historia.



Probable alineación



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Andrés Reyes, Christian Mafla, Juan David Cabal; Brayan Rovira, Daniel Muñoz, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Yerson Candelo, Patricio Cucchi.



D.T.: Pompilio Páez (e).



Hora: 2:00 p.m.



Árbitro: Lisandro Castillo (Academia).



Estadio: Municipal de Ipiales.



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín