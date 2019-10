Las cuentas de Cali: a cuatro puntos para mantenerse en los ocho

Al Deportivo Cali le ha costado bastante el tema de la rotación. En algunos partidos le ha funcionado y en otros la experiencia de los rivales ha pasado factura, como ocurrió en los compromisos ante Junior y Tolima como visitante.



Sin embargo, el cuadro verdiblanco suma 27 puntos y teóricamente estaría a 4 de certificar su cupo a los cuadrangulares semifinales. Lo que da tranquilidad es que hasta ahora nunca ha salido del listado y cuando encuentra su mejor juego es un rival demasiado complicado, con interesantes argumentos de ataque.

Lucas Pusineri ha manifestado con insistencia que más que rotación su deseo es que todo el plantel se encuentre en forma para el momento en que necesite a cualquier jugador.



Rionegro Águilas, Once Caldas y Envigado, los adversarios que aparecen en el calendario de los azucareros en la carrera hacia instancias definitivas, teniendo en cuenta que este miércoles visita al Tolima en el compromiso de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia, serie que gana 2-1.

Así se clasifican los azucareros a los cuadrangulares:



1. Lo primero es vencer este domingo (3:15 p.m.) a Rionegro Águilas en territorio antioqueño para abonar aún más el terreno, pero quedará faltando un punto en su partido de la penúltima jornada ante Once Caldas en Palmaseca. Así sumaría 31 unidades y quedaría pendiente de que lo hagan Once Caldas (24), Medellín (24), Rionegro (22) y Pasto (22).



2. Si empata con Rionegro y le gana al Once Caldas llegaría a 31 y probablemente ninguno de los que vienen detrás lo podrían desalojar del selecto grupo de los ocho.



3. Si empata con Rionegro, vence en Palmaseca al Once Caldas y a Envigado en la última fecha en el Parque Estadio, con lo que sumaría 34, una cifra imposible para quienes están por fuera de la lista.



