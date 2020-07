Deportivo Cali y el éxito que tuvo con la campaña 'Cali Solidario'

Deportivo Cali reportó una muy buena respuesta frente a la campaña ‘Cali Solidario’, lanzada durante la pandemia para favorecer a los menos favorecidos, familias de canteranos y médicos involucrados en la lucha contra el covid-19.



La campaña, que inició como una propuesta entre varios ex jugadores como Armando Carrillo, Martin Morel y Sergio ‘Checho’ Angulo, recogió una suma cercana a los $300 millones. De igual forma, la Gerencia de Mercadeo, que dirige Nicolás Borrero, anunció que próximamente vendrán otros productos con enfoque para apoyar causas sociales y el Cali sellará una alianza histórica muy importante, que llenará de orgullo a socios e hinchas del club.



Futbolistas como Andrés Arroyo y Deiber Caicedo contaron sus historias en cantera y como el Deportivo Cali impactó su desarrollo integral y su educación.



Arroyo, nacido en Montería, señaló que “la cantera del Deportivo Cali para mí ha sido muy importante porque me ha cambiado totalmente la vida, me ha enseñado muchas cosas, me ha inculcado valores. Para mí ha sido fundamental formarme en la institución y madurar, porque cuando llegue a Europa no quiero devolverme. Solamente cuando venga a retirarme y ojalá pueda hacerlo aquí”.



Por su parte, Arroyo afirmó que “cuando volví de unas pruebas en el Milán en Italia le dije a mi mamá que quería jugar en el Cali, allí vino el proceso con el profesor Américo (Orbes, q.e.p.d.), yo vivía en Decepaz, y el equipo me brindó la posibilidad de estudiar y tener transporte. La institución me ha enseñado a ser agradecido siempre con la gente que te apoyado en las buenas y en las malas, lo que está haciendo el Cali me llena de orgullo”.



Entre tanto, Nicolás Borrero declaró que “nos sentimos muy contentos por los resultados que se han obtenido con las campañas sociales que ha llevado a cabo la institución, es un honor y un orgullo para todo el Comité Ejecutivo, empleados, jugadores, cuerpo técnico, que el Deportivo Cali cada vez se identifique y se siga posicionando cada día desde lo social, generando un impacto muy importante. El total de las contribuciones de las campañas sociales desarrolladas por la institución se aproxima a los $294 millones, casi llegando a los $300 millones.

Borrero agregó que “la primera campaña que apoyó el Deportivo Cali, ‘Sin hambre en casa’, recogió $212 millones que fueron destinados a mercados para jugadores canteranos, familias canteranas que están ahora en estado de vulnerabilidad y personas en diferentes barrios de la ciudad y pueblos del Valle que también se han visto muy afectadas, dependiendo del día a día. Cali Solidario nos deja una sensación muy satisfactoria, porque el hincha ha disfrutado muchísimo de un contenido histórico del club, se han transmitido partidos muy importantes como el de Copa Libertadores 1978 que el Cali ganó 0-2 ante Peñarol en Montevideo y el 3-2 sobre Alianza Lima en el Pascual Guerrero, viendo figuras como Scotta, Benítez, ‘Pecoso’, Umaña, etc, es algo que el hincha soñaba”.



Por ese lado se recogieron $35 millones, de los cuales el 10% será para la fabricación de trajes médicos que vayan a hospitales vulnerables de la región del Pacífico, y se logró que Colombina aportara $17 millones y Alival otros $30 millones en productos para la nutrición de la cantera verdiblanca.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces