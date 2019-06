Deportivo Cali volvió a los trabajos con incertidumbre: ¿se va Vargas?

Al igual que en el primer semestre, en el presente no habrán muchas contrataciones. Sigue el interés por el ex delantero de Envigado Duván Vergara, cuyos derechos deportivos pertenecen a Rosario Central, pero que no seguirá en el fútbol argentino. El mismo jugador admitió que está dispuesto a venir al cuadro verdiblanco, por lo que espera un acuerdo entre el Cali y el elenco gaucho para que el tema tenga un final feliz.



El vicepresidente Marco Caicedo alcanzó a esbozar hace varios días ante los medios que sorprenderán con un refuerzo de mucho talento, pero de un momento a otro prefirió callar y se desconoce quién será ese jugador que venga a cambiar la fisonomía futbolística de Lucas Pusineri.



En cuanto a la posibilidad de que el arquero Camilo Vargas se marche al Atlas de México hay un negocio planteado, pero serán los directivos los que digan la última palabra, ya que el bogotano ha sido el jugador más importante de la institución en el tiempo reciente, así en la Selección Colombia esté como tercera ficha de Carlos Queiroz en el pórtico.



Sobre la primera cita de trabajos con balón, el defensor central Richard Rentería afirmó: “Encontramos un grupo con energías renovadas, con la actitud y las ganas de empezar a trabajar para prepararnos de la mejor manera hacia el torneo que se avecina y construir el camino al que queremos todos llegar, que es ser campeones a fin de año”.



Acerca de la forma en qué encontró a sus compañeros en el regreso señaló que “pienso que en general el grupo se cuidó, la mayoría llegó bien, ya estamos predispuestos a lo que el profe pueda asignarnos para preparar la pretemporada para el torneo, tenemos mucha ilusión y ganas de hacer las cosas de la mejor manera y nuevamente nuestro objetivo está en el título”.



También habló de los malos momentos que vivió al estar por fuera del equipo profesional. “En el primer semestre tuve un poco de emociones encontradas porque llevaba mucho tiempo sin poder jugar acá, venía de una lesión delicada, necesitaba otra vez coger el ritmo, volver a sentirme jugador nuevamente. Pienso que lo he logrado, pude terminar de la mejor manera y es hora de despegar y mostrar todo mi potencial para beneficio del Deportivo Cali que es lo más importante”.



Rentería sostiene que en el Cali no hay egoísmo y ello ayuda al crecimiento personal: “La lucha siempre ha sido sana, juegue quien juegue siempre ha habido un apoyo de los compañeros de línea defensiva, tanto Francisco (Delorenzi), Gustavo (Chará) Danny (Rosero), Kevin Moreno, los que han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros siempre han mostrado la mejor disposición y eso es lo que esperamos cada uno para que en los partidos se resaltan más nuestras virtudes que nuestros defectos”.



