‘No estoy para lamentarme, estoy para dar soluciones’: Paulo Autuori

La derrota frente a Deportes Tolima, por la fecha 16 (adelantado) de la Liga I-2019, hizo replantear muchas cosas de cara al encuentro de este sábado frente al Deportivo Pasto. Aunque no es excusa, el técnico verdolaga, Paulo Autuori se queja del calendario extenuante, los recorridos y el poco tiempo de descanso, aunque reconoce que no es sólo le afecte a su equipo, sino es un mal general.

“Hemos tenido muchos partidos y eso no nos ha permitido entrenar, no pasa sólo con nosotros. Los goles que hemos sufrido fueron conceptuales, estaba preparando imágenes para evitar esos errores. Además, terminamos con una defensa Sub-20 con la salida de (Gilberto) García. Seguramente a partir del lunes, con una semana larga de trabajo vamos a sacarle provecho y reforzar conceptos”, resaltó Autuori.



Sobre la responsabilidad que ha tenido el arquero José Fernando Cuadrado en los últimos goles, el DT carioca indicó que “(José) Cuadrado está muy bien, entiendo el análisis, pero también hay que decir que en cinco partidos no le marcaron. Él sigue trabajando, es un profesional espectacular. Tuvo un error en 15 partidos, no lo considero tan complicado”.



Varios juveniles se han venido consolidando en el equipo principal, como el caso de Nicolás Hernández, Sebastián Gómez, entre otros. Ellos concluyen que gran parte de su éxito ha sido la confianza que Paulo Autuori ha depositado en ellos. Sin embargo, el técnico es humilde y no se lleva todo el crédito.



“Yo estoy haciendo mi trabajo, el mérito es de los jugadores, que están haciendo un muy buen trabajo. (Andrés) Reyes no ha entrenado casi con nosotros, porque ha estado en la Selección Colombia Sub 20. El no contar con muchos jugadores, posibilita que otros tengan la oportunidad de jugar y tener la experiencia de medirse con rivales fuertes”, explicó.



Entrando en el análisis del rival, el brasileño contó que “Pasto es un equipo que a veces defiende con una línea de cinco jugadores, luego pone cuatro jugadores más. No se qué es mejor, lo importante es poder deshacer las líneas que ellos vayan a plantear. Creo que Nicolás Hernández va a jugar, pero lo tenemos que alternar debido al problema de rodilla que tiene y que aconseja un tratamiento médico”.



Con siete jugadores lesionados y otros jugadores en el microciclo de la Selección Colombia Sub 20, Autuori remarcó que “no estoy para lamentarme, estoy para dar soluciones, sé que las selecciones son importantes, pero es más importante que hayan clubes fuertes, entiendo que tocaba prestarlos, pero era más importante en el presente que vivimos. Aunque yo fui seleccionador y entiendo la preparación que debe existir de cara a una competencia como un Mundial”.



Además, “hay viajes que desgastan más, no nos damos cuenta, pero más allá del desgaste físico, es mental. Tres factores son importantes en la recuperación: la alimentación, el descanso y el tiempo de un partido para otro. Hay muchos partidos y debemos tener soluciones, hay variantes que debemos emplear”, finalizó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín