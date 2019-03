‘Sigo preocupado, no veo un ritmo de juego que me complazca’: Zambrano

Independiente Medellín salió del fondo de la tabla al conseguir este jueves su primera victoria en la Liga I-2019. El DIM venció 0-1 a Rionegro Águilas, en el marco de la fecha 7, con anotacipon de Germán Ezequiel Cano.

El técnico Octavio Zambrano destacó que su equipo haya salido con la portería imbatible en el estadio Alberto Grisales. “Sacar el arco en cero era muy importante para nosotros. Ese fue un gran logro aparte de haber conseguido los tres puntos”, comentó.



“El equipo estuvo compenetrado. Los futbolistas jugaron para ellos y para los otros, fuimos un buen conjunto. Sin embargo, quedó feliz por el papel de Andrés Ricaurte y el fútbol que desplegó”, aseguró el entrenador ecuatoriano.



Sin embargo, Zambrano dijo que no quedó tranquilo por el funcionamiento de sus dirigidos. “Sigo preocupado, porque no veo un ritmo de juego que me complazca”, apuntó.



“Todos los equipos encuentran la manera de jugar con base en cómo los jugadores de la base se integran con los nuevos. He visto mejoría en los últimos juegos. Lo primero es encontrar el equipo. Si no lo encontramos, uno puede ganar un partido pero no logra jugar bien”, añadió el DT del poderoso.



Otra cosa que lamentó el entrenador del DIM es no poder jugar este fin de semana el clásico contra Nacional, pues “es evidente que vamos en curva ascendente”.



“Estábamos listos. No quiero perder el momento en el que estamos, nos hubiese venido muy bien enfrentar a Nacional, pero no creo que el equipo vaya a decaer, lo importante es seguir alimentando la idea de juego”.