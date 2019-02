El clásico antioqueño cambia de fecha: será el próximo 26 de abril

El esperado Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, por la fecha 8 de la Liga I, tendrá que esperar.

La propuesta fue enviada por Atlético Nacional una vez se conoció la programación de este partido para el domingo 3 de marzo a las 8:00 p.m. el conjunto ‘verdolaga’ llegó a un acuerdo con Medellín y entre la modificación en la que se realizó el cambio de fecha para el viernes 26 de abril, la localía fue invertida, es decir, que Nacional será local ese partido, mientras que el DIM será el dueño de la taquilla en la fecha 10 a disputarse el fin de semana del 17 de marzo y con fecha a definir.



La razón, es que Nacional jugará en la Copa Libertadores este jueves frente a Libertad de Paraguay, situación por la que ya aplazó su partido de la séptima fecha contra Deportivo Cali. Los tiempos de descanso no les daban a los verdes para llegar en condiciones al clásico antioqueño, razón por la que pidieron este cambio.



Así lo explicó la DIMAYOR: “Nos permitimos informar el cambio en la programación del partido entre Independiente Medellín vs Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 8 de la Liga I-2019. La modificación, fue considerada por la Dimayor, previo acuerdo con los clubes y debido a que Atlético Nacional tendrá participación este jueves en la Copa Libertadores 2019, ya que la asamblea extraordinaria del 19 de diciembre, determinó que la prioridad será que los clubes cumplan con sus compromisos en torneos internacionales. Según la reprogramación de este encuentro, los directivos de ambos equipos acordaron, que Independiente Medellín oficiará en condición de local en la fecha 10 planificada para el fin de semana del 17 de marzo”.



En la fecha 8 de la Liga I-2019 la programación del compromiso entre Atlético Nacional vs Independiente Medellín, es la siguiente:



Fecha 8: viernes 26 de abril

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Hora: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win Sports



Fecha 10: fin de semana del 17 de marzo

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Día: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Por definir





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín