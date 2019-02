Zambrano no siente pronta su salida de Independiente Medellín

Independiente Medellín cayó 0-3 con América de Cali. El equipo rojo de Antioquia no logró reponerse de su eliminación en la Copa Libertadores y terminará esta quinta fecha como colero de la Liga I-2019. Sin embargo, Octavio Zambrano es optimista, vio a su equipo con pasajes de buen juego y considera que puede recomponer el rumbo.

“En realidad no le puedo responder por lo que digan los hinchas, le respondo por el rendimiento de mi equipo. Irónicamente y aunque suene una falacia no jugamos mal el primer tiempo. En situaciones puntuales nos marcaron, en el trámite del juego no fuimos tan terribles. Felicito al América por el triunfo”, comentó el DT ecuatoriano.



“Fuimos inferiores, pero no tan inferiores como lo muestra el marcador. Los resultados no han estado de nuestro lado y el fútbol se maneja por resultados”, agregó.



Sobre el juego, Zambrano indicó que “nosotros tuvimos el balón por las bandas, en el último tercio involucramos a nuestros laterales en el ataque. Fue en el carril central donde no tuvimos el volumen de juego para hacer daño, nos dedicamos a hacer centros, pero no dieron efecto. Cuando entramos por el centro, creamos otras oportunidades, ese fue nuestro error, no haber atacado más por esa parte de la cancha”.



En cuanto a su continuidad como técnico del poderoso, el técnico precisó que “hago mi trabajo, lo hago con responsabilidad, cubro todo lo que requiere preparar un equipo para un partido de fútbol y los resultados no se han dado. El fútbol es hermoso y cruel al mismo tiempo, estoy a merced de decisiones que no controlo. Traté de tomar las precauciones, pero nos encontramos con un gran jugador como (Fernando) Aristeguieta que tuvo una buena noche. Yo me siento seguro en el equipo, hasta que me digan basta”.



Medellín termina nuevamente un partido con goles en contra, algo que se ha visto en los 7 juegos oficiales que le ha ocurrido, tanto en Liga como en la Libertadores. A lo que Zambrano remarcó que “no hemos tenido un rendimiento individual acorde con el bloque defensivo debería tener para las expectativas que teníamos. Eso nos ha afectado mucho, para nadie es un secreto que no hemos logrado grandes rendimientos, ni individuales, ni colectivos”.



Otro de los temas que dejó entrever el mal momento del rojo fue esa falta de jerarquía que dijo Germán Cano tras el partido contra Palestino. Para Zambrano, fue tema sólo de ese encuentro. “Es difícil aceptar realidades, verdades dichas muchas veces duelen, pero hay que decirlas. Germán (Cano) se refirió a que ese partido contra Palestino no hubo la jerarquía para ganarlo. Medellín es un equipo joven que está aprendiendo cosas”.



Siguiendo con la generación de fútbol, en este juego se vio a Cano muy solo arriba y hoy se extrañó a Juan Fernando Caicedo como socio del argentino. A lo que Zambrano aclaró que “la sociedad que existía entre Germán Cano y Juan Fernando Caicedo era muy buena, jugaban de memoria. Este semestre no hemos podido conseguirle un buen acompañante. Diego (Herazo) está



aprendiendo, todavía le faltan cosas, pero se que va a poder cumplir con ese objetivo de acompañarlo bien al delantero”.



Finalmente, detalló el momento de Andrés Ricaurte y qué debe hacer para ser más influyente en el juego de su equipo. “Andrés (Ricaurte) debe asumir mejor su rol como volante mixto que pise el área, es un jugador con gran proyección, le falta creerse más que puede ser ofensivo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín