‘A levantar como sea y sobrepasar este bache que tenemos‘: Marulanda

La derrota en el clásico antioqueño quedó atrás para Independiente Medellín que tendrá un juego importante este miércoles, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia frente a Once Caldas. Uno de los hombres que confía en recomponer el rumbo es Jonathan Marulanda, el lateral antioqueño fue autocrítico, pero esperanzado en lo que viene.

“Sufrimos desconcentraciones que al final nos costaron el partido, aunque tuvimos posibilidades de mantener el marcador, no logramos ser precisos y al final nos costó una derrota dolorosa”, señaló Marulanda.



Sobre el juego contra Nacional, “nos superaron con los hombres en el medio campo, sumada a la tenencia de pelota. Estábamos tranquilos, quisimos esperar un poco más para no desordenarnos. En el primer tiempo intentamos, pero no nos alcanzó para más goles. En el segundo tiempo nos cobraron y para la muestra el marcador”, precisó.



Además, “debemos levantar como sea, poder sobrepasar este bache que tenemos. Con la unión del grupo, lo vamos a lograr”.



Pensando en Once Caldas, “sabemos que es un rival fuerte, es una serie de 180 minutos para sacar diferencia en la ida y llegar al Atanasio para liquidarlo. Debemos reponernos de estas derrotas, corregir los errores y seguir adelante”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín