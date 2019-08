Clásico paisa: balance de los que se estrenaron con rojos y verdes

Atlético Nacional e Independiente Medellín disputaron el clásico antioqueño 301 por Liga. Uno de los elementos a destacar fue la gran cantidad de jugadores que se estrenaron en este encuentro tradicional del fútbol paisa. Por Nacional, fueron siete jugadores que comenzaron su historia en estos duelos, mientras que, en el Medellín, ocho jugadores disputaron con la camiseta ‘poderosa’ este encuentro por primera vez. Sumado a su técnico Alexis Mendoza, que no tuvo una presentación deseada.

A continuación, encontrarán el análisis de estos jugadores que se entregaron en uno de los encuentros más emotivos de los últimos años.

Nacional



Atlético Nacional tuvo a Pompilio Páez como entrenador encargado en su primer clásico. Pese a ser la fórmula de Juan Carlos Osorio, el asistente técnico le tocó asumir este encuentro como uno de los más importantes en su carrera. Páez no desentonó, afrontó este partido con autoridad, realizó los cambios en tiempo y forma y su equipo fue demoledor frente a un Medellín que le plantó cara al comienzo, pero al final se desdibujó.



Aldair Quintana: el arquero no tuvo su mejor tarde con Nacional, recibió dos goles, aunque en la etapa complementaria mejoró su rendimiento y frenó un par de ocasiones que generó su rival. El otrora arquero ‘poderoso’, pasó la prueba y sigue sumando minutos y rodaje en el equipo. Disputó todo el partido.



Andrés Reyes: el defensa integró la línea de tres con Daniel Bocanegra y Alexis Henríquez, tuvo fluctuaciones en el primer tiempo. En la etapa complementaria controló a los extremos del DIM Déinner Quiñones, Didier Delgado y al delantero Germán Cano. Tuvo una gran actuación en la etapa complementaria, jugó hasta el minuto 28 del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Alberto Costa.



Daniel Muñoz: fue un jugador de toda la cancha, arrancó como interior por derecha, por momentos ayudó a defender y armar una figura de cuatro posterior, además se sumó al ataque como un volante llegador. Marcó el segundo gol, clave para la recuperación de Nacional y partido a partido sigue potenciándose a medida que suma minutos de juego. Disputó todo el partido.



Jarlan Barrera: el samario pagó la boleta, sigue coleccionando galardones al mejor jugador del partido. El Atanasio es el patio de su casa y hace lo que quiera de mitad de cancha hacia arriba. Socio de todos, tras este encuentro sumó dos goles y cuatro asistencias en la Liga. No solo genera juego, sino que ayuda a marcar y a ‘ensuciarse’ cuando lo amerita el juego. Su gol, el tercero, fue una antología vista pocas veces, con un arranque de velocidad y descontando rivales. Disputó todo el partido.



Patricio Cucchi: el argentino se presentó con gol en el clásico antioqueño, este partido se mostró más asociativo, aunque por momentos no se desmarcaba ni se mostraba a la jugada que le planteaban compañeros como Vladimir Hernández y Yerson Candelo cuando pasaba al ataque. Su gol, el primero en Colombia y jugando para un equipo de primera división, es la retribución a la confianza que le dio el técnico Juan Carlos Osorio y qué vieron en él cuando lo trajeron como carta fuerte en el ataque ‘verdolaga’. Jugó hasta el minuto 19 del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por su compatriota, Hernán Barcos.



Baldomero Perlaza: ingresó al minuto 13 del segundo tiempo por Christian Mafla. Entró a cumplir la labor de mediocentro, donde realizó grandes transiciones de defensa a ataque. Tuvo un par de oportunidades para marcar, su entrada al partido fue importante para mantener el sometimiento de Nacional en el centro del campo.



Alberto Costa: el ‘Tino’ fue el último cambio que realizó Pompilio, ingresó al minuto 28 en reemplazo de Andrés Reyes. Su función era clara; sostener la pelota, bascular por los costados y hacer la pausa contra un rival que estaba demolido física y anímicamente.

Independiente Medellín



El DIM lució su peor cara en el semestre y no logró recuperarse del empate agónico de Nacional terminando la etapa inicial. Alexis Mendoza no encontró los cambios, ni el planteamiento, en un partido donde el resultado derivó en que presentó su renuncia al cargo y en el que esperan que pueda continuar con el proyecto.



Jonathan Marulanda: el lateral fue importante en el primer tiempo, aunque dejó ventajas a la hora de enfrentarse con Vladimir Hernández, de excelso partido. No le pudo dar salida al equipo y en defensa se mostró comprometido en los dos goles de Hernán Barcos.



Andrés Cadavid: recio en la zaga en el primer tiempo, pero en la etapa complementaria se le notó el desgaste. Es de los pocos jugadores que ha actuado en todos los partidos de Liga y Copa. En un rechazo comprometió a su equipo y por poco anotaba en propia puerta.



Jaime Giraldo: fue de los pocos jugadores en la defensa que cumplió su labor de ‘tapón’. Sin dudas, hoy mostró que no es lateral izquierdo y las afugias por no tener un jugador que cumpla esa labor, terminó exponiendo a un elemento que no pudo brillar como en otras tardes.



Adrián Arregui: el argentino no volvió a ser el mismo jugador de las primeras fechas. Su lesión contra Millonarios en el partido de ida. En el primer tiempo vio una tarjeta amarilla que lo condicionó el resto del partido.



Yesid Díaz: ‘mambo’ no ha podido bailar en sintonía con el equipo, jugó hasta el minuto 10 del segundo tiempo. No fue determinante en el medio campo y al final, le pesó la atmósfera del partido. Además, vio la tarjeta amarilla, otro condicionante.



Didier Delgado: el extremo realizó un gran partido en el primer tiempo, donde fue socio de ataque y asiste de gran manera a Germán Cano para el segundo gol del equipo, sin nombrar que el primer tiempo surgió de una jugada previa donde él fue protagonista. En el segundo tiempo no logró ser tan influyente y al final Mendoza lo sustituye al minuto 19.



Edwin Mosquera: el picante ‘shirra’ no pudo mostrar el repertorio de su juego, trató de ser un reemplazante aceptable de Didier Delgado, pero le tocó ingresar en un momento difícil del juego para su equipo. Ingresó desde el minuto 19 del segundo tiempo.



Déinner Quiñones: el extremo no tuvo los espacios suficientes para desplegar su fútbol. Nacional conocía su juego y no tuvo armas suficientes para reinventarse. Jugó todo el partido y pese a que contribuyó en el primer gol, en el segundo tiempo sufrió las consecuencias del bajón general del DIM.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín