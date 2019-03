Candentes declaraciones de Barcos tras el duelo Millonarios-Nacional

Mostrando buen fútbol, pero faltándole cerrar el partido, Nacional empató 1-1 con Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, por la novena fecha de la Liga I-2019. Los verdolagas se fueron al frente del marcador en el primer tiempo tras una jugada notable de Hernán Barcos que luego aprovechó Vladimir Hernández para definir. El delantero argentino demostró una vez más, porqué es uno de los pilares del equipo dirigido por Paulo Autuori. Al final del encuentro, Barcos habló con los medios de comunicación sobre este resultado.

“Teníamos el partido controlado, generamos opciones para liquidarlo y no pudimos, después en una jugada que para todos fue falta, la jugada sigue y ellos marcan el gol. Pero bueno, esas cosas pasan, es fútbol y al final nos vamos con un empate con sabor amargo”, comentó Barcos.



Sobre la jugada polémica en la que derivó el empate del conjunto ‘albiazul’, donde el árbitro Luis Sánchez dejó seguir una falta sobre Christian Mafla, el argentino expresó que “lo único que quiero decirle al árbitro es que ojalá se perfeccione, porque nos perjudicó, mañana puede ser otro con sus errores. No es uno contra otro, sino que se perfeccione como así lo hacemos nosotros en la cancha”.

Además, Barcos indicó que el local se fue contento con la paridad, por más que tenían la obligación de ganar. “Los únicos que festejaron el empate fueron ellos, nosotros nos vamos tristes porque teníamos todo para conseguir los tres puntos. Hicimos todo para ganar, si ves por méritos Nacional hizo más, por eso ellos se van contentos y nosotros tristes”.



“El empate no fue justo, en el final se da uno cuenta cuando ellos lo festejan y nosotros no. Ahí te das cuenta como fue el partido”, agregó.



Finalmente, habló sobre el nivel futbolístico que tiene su equipo y que el fracaso en la Copa Libertadores no los opaca, pensando en lo que viene. “Nacional viene bien, la eliminación en la Copa Libertadores no significa que vengamos mal. Hemos perdido pocos partidos en lo que va del año. Las críticas a veces no son vistas porque no se analiza el fútbol, ni los resultados. Si nos vieran de otra manera, se darían cuenta de más cosas”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín