‘Ambos jugaron bien, es lo que el fútbol colombiano necesita’: Autuori

A Atlético Nacional se le escapó su tercera victoria en la Liga I-2019, en Bogotá, frente al líder Millonarios. Los verdolagas mostraron orden y buen juego, pero les faltó asegurar el último tramo de partido y el juego terminó 1-1. Al final, el técnico Paulo Autuori detalló el nivel de su equipo de cara a lo que viene en el presente campeonato.



“Mi equipo está muy bien, ha intentado jugar desde el inicio del partido. Tengo que felicitar a Millonarios, a mi equipo. Los jugadores y los hinchas son los que deben hacer el espectáculo y malogra que otras personas quieran llevarse el protagonismo. Hoy ambos salieron a ganar, hubo una muy buena actitud y eso termina siendo bueno para el fútbol colombiano”, remarcó Autuori.



Además, “creo que Carlos Queiroz se fue contento al ver dos equipos tan competitivos, sé que a él le gusta esta manera de jugar”.



En cuanto a las situaciones discutidas en el gol de Millonarios, el brasileño no quiso hablar de las decisiones del central Luis Sánchez. “En cuanto al arbitraje prefiero no hablar y enfocarme en el fútbol. Hoy ganó el fútbol colombiano por la buena actitud técnica, estratégica y táctica. En el fútbol sólo hay dos protagonistas: jugadores e hinchas. Cuando otras personas intervienen y quieren sacar el protagonismo malogra el espectáculo”, explicó.



“A mí me gustaría enfatizar lo que los dos equipos hicieron, estoy satisfecho por el equipo que ha jugado, no renunció a jugar a ras de piso, generando fútbol desde atrás. Tengo orgullo de tener este grupo. Yo no analizo resultados, analizo la parte técnica y estratégica. Está claro que Nacional ya tiene comportamientos adquiridos”, agregó.



Sobre el trámite del encuentro, el DT verdolaga describió que “todos los partidos hay momentos que un equipo controlan más que otro, Millonarios comenzó mejor, pero después de los 15 minutos nosotros tomamos el control de juego. Intentamos jugar entre líneas y forzamos a que el rival jugara más alargado. Hemos logrado trabajar muy bien a espaldas del contrario. Ambos equipos jugaron bien y es lo que el fútbol colombiano necesita”.



Sin embargo, para Autuori este no fue el mejor juego de su equipo y aún pueden dar más. “Nosotros hemos hecho buenos partidos, con una mirada más profundizada analizamos el juego. Sé que ustedes (periodistas) tienen una mirada más simplista en el resultado. La respeto, pero en la mayoría de los partidos no hemos renunciado a proponer juego desde atrás”, remarcó.



Cuando le preguntaron sobre el cambio de Omar Duarte en el epílogo del partido, Autuori dijo que lo había planeado para que ingresara antes, pero “el tema del gol de Millonarios demoró su entrada”. Además, la presencia de Christian Mafla en lugar de Vladimir Hernández, era “para taponar la salida por el costado izquierdo, donde nos estaban haciendo mucho daño”.

Finalmente, Autuori destacó el trabajo de José Fernando Cuadrado por Nacional como el de Wuilker Faríñez de Millonarios, dos arqueros que hoy fueron notables para sus equipos. “No me puedo ir sin elogiar a los dos arqueros, tanto José (Cuadrado) como el arquero de Millonarios (Wuilker Faríñez) hicieron muy buenas atajadas, es algo que me da una sonrisa cada vez que hablo de esas cosas, porque tiene que ver con el fútbol”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín