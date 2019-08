‘Estoy preparado para estar en la élite’: Daniel Muñoz, de Nacional

En poco tiempo, Daniel Muñoz ha venido cumpliendo varios sueños; pasó a jugar en Atlético Nacional, donde se ha venido destacando en el equipo y de ahí, que Carlos Queiroz posara sus ojos en su talento para ser llamado por la Selección Colombia a los partidos amistosos contra Brasil y Venezuela, el próximo 6 y 10 de septiembre.

“Me siento con grandes sensaciones y una felicidad inmensa de haber sido convocado a la Selección Colombia, solo quedan hacer las cosas bien, con humildad, con mucho sacrificio para darlo todo en la cancha”, precisó el volante antioqueño, que también puede jugar como lateral derecho e incluso como extremo.



Sobre su presente deportivo, Muñoz resaltó que “hay momentos en la vida y en el fútbol que son muy duros, los cuales te cambian la mentalidad. Por ahí se apagan los sueños, pero hay un Dios muy bueno que confié mucho y que me volvió el anhelo de soñar, ahora estoy disfrutando y veo como mis sueños se van convirtiendo en realidades”.



Pensando en las funciones que pueda desempeñar en la ‘tricolor’, el oriundo de Amalfi indicó que “en lo personal, estoy dispuesto a aportarle al equipo desde cualquier posición. Lo demás se lo dejo al gusto del técnico (Carlos Queiroz). Me han visto más como volante, ahí es donde me desempeñado en gran parte de la Liga, es donde el profesor (Juan Carlos) Osorio me ha puesto. Sin dejar a un lado que puedo jugar como lateral derecho. Ahora solo me queda hacer las cosas bien y aprovechar la oportunidad cuando pueda jugar”.



Sobre cómo se enteró de su convocatoria, fue hace instantes cuando terminó la práctica. Sin embargo, sabía que su talento le estaba abriendo muchas puertas. “Uno va escuchando cositas de los medios, los rumores van llegando, unos días atrás se venía hablando de esta oportunidad. No estaba confiado que me llamaran, seguía trabajando, porque este puesto hay que lucharlo. Cuando salí del entrenamiento, el presidente (Juan David Pérez) me dio esa grata noticia, ahora vi los mensajes, todos felicitándome y espero darles la noticia a mi señora y a mi madre”.



Finalmente, proyectó cómo quiere estar y qué quiere aportar en la Selección Colombia, codeándose con las grandes figuras que militan en las Ligas más importantes del Mundo. “Me siento preparado para entrar a la élite, estoy dispuesto de afrontar el reto que se me venga. Entreno muy bien, soy disciplinado y he sacrificado muchas cosas para estar ejerciendo esta linda profesión”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín