‘Debemos salir a buscar el resultado y minimizar al rival‘: Bocanegra

Atlético Nacional sigue buscando su mejor forma física de cara al clásico antioqueño del próximo domingo, por la fecha 10 en la Liga II-2019. Daniel Bocanegra es uno de los más influyentes dentro del esquema de Juan Carlos Osorio, el tolimense regresa a la nómina tras poco más de una semana por fuera, debido a un golpe en su rodilla izquierda. Contra el poderoso, los ‘verdolagas’ buscarán el liderato.

“Estoy recuperado, al cien por ciento. Contra Tolima solo fue un golpe en la rodilla (izquierda) no sé si fue rodilla con rodilla o con los guayos de Larry (Vásquez). Decidí pedir el cambio, sabía que era muy difícil terminar el primer tiempo así”, explicó Bocanegra.



En cuanto al rival, precisó que “sabemos que Medellín es un equipo muy duro, en los clásicos es un rival más duro. Cuentan con jugadores muy talentosos, no hay que confiarse que estén pasando por un pequeño bache. Debemos salir el domingo a hacer nuestro trabajo, salir a buscar el resultado y minimizar al rival”.



En cuanto a las lesiones de Cristian Moya, Alexis Henríquez y la ausencia de Andrés Reyes, Bocanegra expresó que “no hay muchos defensas, pero el que le toque, pienso que hará las cosas bien. Si me toca liderar la defensa, espero aportarle al equipo, con mi experiencia y mi talento. Aún no sé con quién voy a jugar, pero los jugadores que hay, han venido aportando buen juego y están en un gran momento. Es importante para el equipo, que todos estemos al cien por ciento”.



El jugador reconoció las fallas de su equipo en el clásico anterior y cómo pudo revertir un marcador adverso. “El primer tiempo cometimos errores que permitieron a Medellín irse al frente del marcador. Antes que terminara, tuvimos la cabeza fría para empatar el marcador y en el segundo tiempo entramos conectados, fuimos superiores. La idea para este partido es repetir lo bueno que hicimos en ese partido. Seguramente, los primeros minutos serán muy complicados, ellos nos van a salir a atacarnos. Debemos aguantar y poner en práctica nuestro juego”.



Daniel además indicó que “independientemente quien juegue, todos estamos para ayudarnos y aportar nuestra experiencia. Debemos comunicarnos a lo largo del campo, no solo en defensa, será importante tener mucha movilidad para aprovechar los espacios y sacar el partido adelante”.



Sobre el esquema de la rotación, el zaguero comentó que “es importante no cambiar nuestro estilo de juego, lo sé muy bien que tengo dos procesos con el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio). La mayoría de los jugadores entienden el concepto de la rotación, por qué se debe hacer y el día que cada uno tengamos la oportunidad de jugar, hacerlo de la mejor manera, así el otro no podamos jugarlo. No se puede dejar nada al azar”.



“La idea es tener la pelota, si es atrás, se van abriendo espacios hacia adelante, llevar la pelota al área contraria, generar opciones y concretar la mayoría. La idea es abrir el marcador rápidamente y con ello, esperar cómo se plantea el partido”, agregó.



En el rival, elogió a Germán Cano, un oponente complicado para enfrentar en este derbi. “Germán (Cano) es un jugador muy bueno, difícil para marcarlo, maneja mucha movilidad. Nosotros debemos estar atentos a que no tenga oportunidades de marcar. Los clásicos son muy buenos, esperamos que el domingo no sea la excepción y haya una gran presentación. Los



dos equipos juegan bien, será un gran espectáculo para los que vean el partido y lo más importante es que sea en paz”.



Finalmente, ponderó la labor que vienen desempeñando compañeros como Christian Mafla, Brayan Rovira o Daniel Muñoz, quienes se destacan en varias posiciones durante los partidos. “Son jugadores que están pasando un muy buen momento, si el ‘profe’ les ve condiciones de ubicarlos como central o lateral, en el caso de (Christian) Mafla, no lo hace por improvisar, primero cuenta con la opinión de cada jugador, se están fortaleciendo y es lo mejor para el equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín