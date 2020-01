‘El único responsable soy yo’: Alfredo Arias, entrenador de Cali

El técnico Alfredo Carlos Arias fue sincero en sus apreciaciones sobre la actuación del Deportivo Cali y asumió toda la responsabilidad por la derrota (2-1) ante Santa Fe, en la primera fecha del Torneo Espn, en El Campín.



Arias sostuvo que no se hicieron la cosas bien, acotando que “con el agregado de que los jugadores me tienen que conocer y yo conocerlos a conocer, tenemos que mejorar en la precisión, nos faltó muchísima precisión. No me sorprende lo que pasó. En el mediocampo del año pasado teníamos las bajas de Balanta, Rivera y Palavecino, que ante un rival que el año pasado venia jugando muy bien, que prácticamente repetía con su técnico y sus jugadores, nos faltó muchísima precisión”.

Sobre la salida del arquero David González en el segundo tiempo explicó: “sufrió un golpe fuerte a nivel de la cadera y tuvo que salir, quería seguir, pero no era aconsejable. “Me ocupa, más que preocuparme, todas las líneas, fue impreciso todo el equipo, algunos muchachos quizás sintieron el nerviosismo de hoy, de cubrir posiciones importantes en el equipo; después, estoy conforme con la actitud de ellos, por querer entregarse, por querer ir al frente, pero hay mucho para mejorar. No hay duda que no se jugó bien, los momentos que hicimos buenos se ven empeñados por la gran mayoría de los que hicimos malos”.



En cuanto a la respuesta de los jugadores a su propuesta, dijo que “sin duda, el único responsable de lo mal que se jugó soy yo, porque en estos días he querido plasmar una día en su juego, convencerlos, y ellos han intentado hacerlo; lógicamente que todo lleva tiempo y trabajo, y necesitamos errores, porque el fútbol es error-acierto-error, repetición. Ellos no son responsables, fui al vestuario y les dije ‘muchachos, yo soy el responsable’. Hay cosas que me dejan conforme, rendimientos que fueron muy buenos, dentro de incluso el desorden que yo le metí al equipo al probar en varias posiciones algunos jugadores, porque había que cubrir una parte tan fundamental como el mediocampo, suplir tres posiciones en un solo partido y con muy pocas sesiones de trabajo. Creo que vamos por buen camino por la actitud de los jugadores, necesitamos tiempo, en medio de buenos equipos y que nos agarraba en una preparación para lo que viene”.

Sobre el funcionamiento del mediocampo, dio su idea de las dos fases: “En la semana habíamos entrenado todas las sesiones siempre con Palavecino, Valencia o Congo y Palavecino y Arroyo, al no tener los dos volantes (Balanta y Rivera) que eran los titulares anteriores, queríamos probar esa fórnula a ver cómo funcionaba. Hoy a las 9 de la mañana se me informó que Palavecino tenía 39 grados de temperatura y era imposible, tuvimos que salir al campo a sacar a un muchacho como Congo, que lo hizo con todas las ganas, pero le costó muchísimo. En cuanto a Valencia, dio todo, es un jugador muy entregado a la defensa y a la presión”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces