Termina el primer tiempo con victoria de Santa Fe 1-0 contra Cali

Independiente Santa Fe se enfrentará a Deportivo Cali en el marco del Torneo ESPN, que sirve de preparación para lo que será el inicio de la Liga I-2020. Los dos conjuntos mostrarán sus refuerzos y sus modelos de juego para la nueva temporada.

Minuto 49: ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Victoria cardenal en El Campín. El equipo rojo se quedó con un hombre menos luego de la expulsión de Dairon Mósquera.



Minuto 45: ¡AMARILLA! Alex Castro es amonestado por un falta sobre Fabián Sambueza.



Minuto 44: ¡CAMBIO! Sale Jimmy Congo e ingresa Carlos Lizarazo.



Minuto 41: ¡ROJA! Expulsado Dairon Mósquera en Independiente Santa Fe.

Minuto 39: ¡CERCA! Caicedo tuvo el empate luego de una serie de rebotes en el área, pero el remate resulto muy suave y fue fácil de controlar por Castellanos.



Minuto 36: Santa Fe aprovecha una desconcentración de la defensa azucarera para generar peligro luego de un saque de banda, no obstante, los cardenales no lograron aprovechar la confusión para anotar el segundo gol.



Minuto 35: Deportivo Cali ha logrado equilibrar el dominio del partido a partir del orden, sin embargo, no logra hacerle daño a la defensa capitalina.



Minuto 27: ¡MUY CERCA! Kelvin Osorio tuvo el segundo para los cardenales, pero en la balón fue evacuado en la raya de gol.



Minuto 23: tiro de esquina a favor de Santa Fe luego de un remate de luego larga distancia, que exigió al portero David González.

Minuto 20: partido muy cortado en la mitad, a pesar de las intenciones de Santa Fe de controlar el juego. Los azucareros tratan de mantener su esquema de juego, con las líneas cortas.



Minuto 15: remate potente de Valencia a favor de los azucareros, que es bien controlado por Castellanos.



Minuto 14: cobro de costado a favor de Deportivo Cali que se va desviado y termina en el tiro de esquina.



Minuto 7: ¡GOOOOOOOOOOL DE SANTA FE! Diego Valdés anota luego de un pase de la muerte de Jhon Velázquez.



Minuto 5: juego muy cortado, en el que Independiente Santa Fe intenta dominar el balón.



Minuto 2: ¡FALTA! Sobre Jhon Velázquez, que corría sobre la banda derecha.



ARRANCA EL PARTIDO



¡Los equipos salen al terreno de juego!

¡En estos momentos los equipos calientan y se preparan para el inicio del partido!

Titular de Santa Fe

Titular de Deportivo Cali