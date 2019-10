Alexandre Guimaraes respira, pero se preocupa luego de la victoria

El técnico Alexandre Guimaraes mencionó las razones que lo llevaron a utilizar, por primera vez, un esquema que no le funcionó en el primer tiempo, cuando Unión Magdalena le complicó el accionar y estuvo cerca de anotar en el pórtico de Neto Volpi.

Sin embargo, adujo que salir con los tres puntos era fundamental para recuperar la confianza del plantel. El 2-0 logrado sobre los ‘bananeros’ lo mantienen entre los primeros ocho de la Liga II-2019 al sumar 26 puntos, con la misión de ir a refrendarlo el sábado en Bogotá frente a Millonarios, sin su máximo artillero, Michael Rangel, quien completó cinco tarjetas amarillas.



“La orden era intentar tener más profundidad por los costados, posicionar a dos jugadores arriba para hacer que ellos tuvieran que trabajar más, especialmente Vergara. También tener en salida de la bola superioridad atrás y más posesión sobre el equipo rival. De pronto nos perjudicó la ansiedad que tuvimos en el primer tiempo, porque la intención de nuestros jugadores fue fantástica y mostraron después del cambio que teníamos que llevar el juego, el posicionamiento de Vergara después nos dio profundidad y tras la anotación el equipo hizo el juego que debía para obtener los tres puntos”, afirmó el entrenador escarlata.



El brasileño ratificó que no había alternativa distinta al triunfo para ahogar las críticas y pasar el duro momento del club: “Para nosotros era muy importante ganar hoy, teníamos que ganar para estar en este momento a cuatro puntos del primer puesto y a cuatro de quienes están en el noveno y décimo lugares; además es positivo que el partido terminó 2-0, sin que recibiéramos gol, el equipo se aplicó de manera correcta. Salgo muy orgulloso, ahora tenemos que mejorar algunas cosas”.



Sobre si a pesar del resultado quedó preocupado por la resistencia que le ofreció el Unión, señaló que “no es fácil enfrentar estos equipos, son los que más nos han costado; para lograr el resultado primero teníamos que tener orden defensivo para luego buscar el ataque, pero conseguimos lo que queríamos. Estoy seguro que después de haber cortado esa racha que traíamos ahora lo importante es coordinar el juego del sábado y seguir sumando, todos los equipos estamos en lo mismo, seguimos en zona de clasificación, arriba en un sexto lugar”.



También se refirió al experimento de los tres defensas, si lo pensó viendo al rival o para mejorar atrás: “Nosotros primero queríamos dar un poco más de libertad para que nuestros laterales se fueran más al frente sin que se preocuparan por las espaldas. También queríamos a través de Segovia o Velasco hacer superioridad cuando el balón estaba en zona del rival y luego centrar o llegar con Segovia rompiendo, centrando sobre los costados o el juego directo a Rangel. Al ver que de pronto nos faltó calma para mantener la pelota en zona del rival y luego la situación de Velasco, miramos la posibilidad de reacomodar el esquema”.



¿Por qué le cuesta sostener los resultados? “Lo que nos faltó en esa situación fue sostener un poco más la pelota y moverla para que ellos la buscaran, y a partir de eso jugar un poco más a la segura, que ellos buscaran los uno contra uno a los costados, nos pesó la ansiedad por buscar el resultado. Para todos los equipos que nos hemos sostenido en los ocho lo importante es sumar, nosotros habíamos gastado el crédito que teníamos, ahora había que jugar con los dientes apretados, anotar y no dar ventajas ni distracciones, y creo que al tener la bola no cometimos los errores de otros partidos”.



De igual forma, se le consultó por qué si no es Duván Vergara el que intenta, el equipo se queda huérfano de fútbol: “Pienso que hay que analizar la situación en que contamos con jugadores que han tenido un volumen de kilometraje y el juego que a veces no le da, Vergara es muy rápido, nos produjo varias opciones de gol y producto de eso fue la falta que convertimos con ‘Rafa’. En todos los partidos lo están teniendo en la mira, es un jugador que hay que proteger más”.



Por su parte, Carlos Silva, timonel del Unión Magdalena, señaló sobre la contienda que “la misma necesidad nos llevó a poner más hombres entre líneas, con jugadores mejor ubicados entre líneas y un poco de mayor profundidad. Siempre pensamos que éste era un partido para puntuar, a través de un plan de juego en el cual la prioridad era controlar a este América, dentro de todo el partido ellos encuentran solo un tiro libre al minuto 5 del segundo periodo y un contragolpe en el tiempo final”.



Silva explicó que vino a Cali a aprovechar el mal momento del cuadro de Guimaraes: “Por las angustias que América traía sabíamos que iba a hacer algo en la estructura y surtió el efecto, estaba muy confundido, en el segundo tiempo volvió a su estructura natural y encontró mejoría. También creo que el arbitraje estuvo bien y controló todo de manera correcta.



¿Qué le faltó para aprovechar la confusión del local en el primer tiempo? “El jugador que cubría la banda por derecha, Yesus Cabrera, es de ida y no de vuelta, y debimos aprovechar ese espacio, debimos poblar más los espacios a la espalda de Paz, pero el tema control del juego fue un rema casi correcto, nos faltó finalizar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces