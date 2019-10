América venció con lo justo al Unión y volvió a respirar en Liga

Tras un primer tiempo para el olvido -en el que se equivocó con un experimento táctico- y sin sobrarle nada en el segundo, América de Cali derrotó 2-0 al Unión Magdalena este miércoles por la fecha 16 en el Pascual Guerrero, y sumó 26 puntos para ubicarse parcialmente quinto en la Liga II-2019.

Entre la irregularidad del cuadro rojo lo más importante es que volvió al triunfo después de cinco jornadas y tomó un aire para alejarse de los rivales que esperaban una derrota suya para desalojarlo del cupo que ostenta actualmente entre los primeros ocho.



Alexandre Guimaraes sorprendió al cambiar su usual esquema de 4-3-2-1 por un 3-3-3-1, con Marlon Torres, Juan Pablo Segovia y Edwin Velasco como defensores; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal y Carlos Sierra en primera línea, secundados por Duván Vergara, Yesus Cabrera y Jefferson Murillo, mientras arriba estaba Michael Rangel.



Con ese diseño, que por primera vez se utilizaba, la verdad es que se acabó de confundir el plantel escarlata. Es como el bailarín que se pone el zapato derecho en el pie izquierdo y viceversa. El encargado de ir a la marca por la derecha cuando atacaba el cuadro ‘bananero’ era Yesus, pero no es un jugador que sienta esa función y allí se tuvieron problemas, aparte de que no había juego fluido para conectar a Rangel.



Con tres bajas importantes (el arquero César Giraldo, Yulián Gómez y Ricardo Márquez) Unión aprovechó semejante oportunidad y le quitó el balón, sin ser profundo, pero dejando en evidencia el flojo momento futbolístico que atraviesan los rojos.



El visitante empezó asustando a los 3 minutos cuando Juan Sebastián Villota centró y Neto Volpi contuvo antes de que llegara Ruiz. Jefferson Murillo trató de sorprender por izquierda, pero la primera aproximación con riesgo se dio a los 21 con un zurdazo de Cabrera que se fue al tiro de esquina.



Minuto 31, cobro de Villota y cabezazo de Pereira en el horizontal, pero había fuera de lugar. Luego Rangel no pudo convertir ante Ramírez.



Vergara, ya ubicado por derecha, intentó a los 38 con un remate que se perdió cerca del palo izquierdo.



Edwin Velasco se lesionó en el final del primer tiempo y obligó al ingreso de Daniel Quiñones para volver a la tradicional figura de cuatro en el fondo en el segundo tiempo, lo que mostró mayor comodidad en el local. La escasísima afición



Un falta de Aguilar sobre Vergara derivó en una falta peligrosa al borde del área. Carrascal se paró frente al balón y con pierna derecha, por encima de la barrera, lo clavó arriba al palo izquierdo para el 1-0, a los 5 minutos.



Casi enseguida se presentó otra llegada roja por la izquierda, pero Batiste salvó antes de que Yesus conectara al arco.



Christian Subero le pegó un manotazo en la cara a Vergara y vio la tarjeta roja, dejando a Unión con diez hombres a los 8 minutos, con el árbitro Wander Mosquera muy cerca de la acción.



Pero volvió el nerviosismo en la zaga anfitriona a los 29, cuando Blanco cabeceó solitario sin presión de los centrales en una salida rapidísima del Unión, pero Volpi sacó bien al tiro de esquina.



Duván Vergara, el jugador más desequilibrante en este opaco partido, se fue lesionado de su tobillo izquierdo.



A los 36 pidieron falta de Volpi sobre Blanco cuando atacaba en el área, pero el árbitro Mosquera dijo que no hubo penal.



Jefferson Murillo le cometió una falta a Aníbal Mosquera y como ya tenía amarilla también se fue expulsado a los 40, quedando los dos equipos en igualdad de condiciones.



Cuando Unión atacaba en busca del todo o nada, con el arquero Ramírez buscando un cabezazo, Santiago Moreno recibió un balón de Pisano en un contragolpe y con velocidad llegó al pórtico para sentenciar el 2-0, a los 50 minutos.



Aunque terminó defendiendo la mínima diferencia, metido en su zona, América ratificó su paternidad sobre el elenco samario al ganarle su cuarto partido consecutivo. La mala noticia es que Michael Rangel completó su quinta tarjeta amarilla y no podrá estar frente a Millonarios este fin de semana.



En la fecha 15 de la Liga, los ‘diablos’ visitarán a Millonarios el sábad0 12 de octubre (7:45 p.m.) en El Campín, en tanto que Unión recibirá al día siguiente (4:00 p.m.) a Envigado.



Síntesis

América 2-0 Unión Magdalena



América: Neto Volpi (6); Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (6); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (6), Carlos José Sierra (5), Yesus Cabrera (5), Duván Vergara (7), Jefferson Murillo (6); Michael Rangel (5).

Cambios: Daniel Quiñones (6) por Edwin Velasco (1 ST), Matías Pisano (5) por Yesus Cabrera (12 ST) y Santiago Moreno (6) por Duván Vergara (33 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Unión Magdalena: Horacio Ramírez (5); Christian Subero (SC), Fernando Battiste (5), Edisson Restrepo (5); Henry Pernía (5), Abel Aguilar (6), Juan Carlos Pereira (5), Juan Sebastián Villota (5), Luis Carlos Arias (5); Rugeri Blanco (5).

Cambios: Lucas Sotero (5) por Henry Pernía (23 ST), Aníbal Mosquera (5) por Juan Carlos Pereira (40 ST) y Jean Carlos Blanco (SC) por Luis Carlos Arias (42 ST).

D.T.: Carlos Silva.



Goles: 1-0: Rafael Carrascal (5 ST, de tiro libre). 2-0: Santiago Moreno (45 ST).



Amonestados: Jefferson Murillo (17 PT), Edwin Velasco (28 PT), Duván Vergara (32 ST), Michael Rangel (45+2 ST) por América. Rugeri Blanco (40 PT), Juan Sebastián Villotta (45+1 PT), Abel Aguilar (3 ST), Juan Carlos Pereira (12 ST), Henry Pernía (16 ST), por Unión.



Expulsados: Christian Subero (8 ST), Jefferson Murillo (40 ST).



Partido: Regular



Figura: Duván Vergara (7)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 1.200 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Wander Mosquera (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces