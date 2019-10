Los jugadores de Cúcuta no aguantaron más e hicieron fuertes denuncias

Cúcuta está ad portas de un partido importantísimo en sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga II-2019: el viernes jugará en condición de local contra América.



Ubicados en la octava casilla, el conjunto rojinegro necesita un triunfo para mantener su posición y no llegar a la última jornada dependiendo de otros marcadores, sin embargo la situación en el equipo no es la mejor

Al término de la práctica de este martes, los futbolistas se plantaron afuera de la sede de entrenamiento y le expresaron a los medios de comunicación lo que realmente sucede en la actualidad.



“Yo como capitán del grupo tomo la vocería y hay muchas cosas que necesitamos mejorar, el tema de los salarios es importante porque hay mucha necesidad en el equipo”, dijo Braynner García, el capitán del Cúcuta.

Posteriormente, Matías Pérez, el extranjero más destacado del club, expresó que: “Simplemente es informar el descontento del equipo porque nos dijeron una fecha y no se cobró, luego dijeron que esta semana y no nos han dado razón”.



Extraoficialmente se conoció que el último pago que recibieron los jugadores fue en el mes de agosto y aún no hay una fecha concreta, aunque el presidente José Augusto Cadena expresó en RCN Radio que se pondría al día.



No obstante, en la página del 17 de octubre del periódico ‘Qhubo’ de Cúcuta, el presidente expresó que “al que se vaya a paro se le cancela el contrato”, refiriéndose al problema que existe con los futbolistas.