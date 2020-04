No esperan más: UEFA pide a ligas que alisten regreso a puerta cerrada

El esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, consideró este lunes que "es mejor jugar sin espectadores que no hacerlo para nada" y manifestó su optimismo sobre las opciones de reanudar y terminar las ligas antes de septiembre, compatiblemente con la emergencia sanitaria del coronavirus.

"La prioridad es la salud de los aficionados, jugadores y directivos. Soy optimista por naturaleza, creo que hay opciones de reanudar y terminar copas y ligas. Podremos tener que jugar sin espectadores, pero lo más importante es jugar los partidos", afirmó Ceferin en una entrevista publicada este lunes por el diario italiano "Corriere della Sera".



"Al principio se jugará a puerta cerrada, pero es mejor jugar sin espectadores que no hacerlo para nada. El fútbol llevaría a las casas de los aficionados emociones y alegría que necesitan desesperadamente", agregó. Ceferin negó que en este momento haya una "fecha límite" para terminar los torneos y expresó su voluntad de, si la situación sanitaria lo permite, jugar copas europeas y ligas al mismo tiempo.



"Las medidas (jugar puerta cerrada) serán solo para un período limitado, poco a poco volveremos a la normalidad y veremos estadios de nuevo llenos. No hay una fecha límite, estamos analizando varias opciones para entender cuándo terminaremos las competiciones. Pero veo complicado terminar la temporada en septiembre u octubre, tendría un impacto importante en el calendario del curso 2020-2021", dijo.



En la larga entrevista, Ceferin negó también que, ante la crisis económica causada por el coronavirus, el Juego Limpio Financiero sea demasiado estricto. "Ya hemos suspendido algunas condiciones, pero no quitaremos el Juego Limpio Financiero. Dio muchos beneficios, pero debe ser una ayuda, no un obstáculo. Seremos flexibles", afirmó.



Entre las condiciones particulares, está el prolongamiento de la sesión de mercado en el caso en el que las temporadas terminen después del 30 de junio. "Debemos dar mayor flexibilidad a clubes y jugadores. Me parece que extender la sesión de mercado es una buena opción", explicó el presidente de la UEFA.



También fue tajante sobre el nuevo Mundial de Clubes de 24 equipos lanzado por la FIFA, que estaba inicialmente planeado para junio de 2021 y que finalmente no se jugará a causa del aplazamiento de la Eurocopa. "Si estamos de acuerdo sobre que el fútbol ha llegado a la saturación, mi idea es que no necesitamos otras competiciones", dijo.