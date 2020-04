Figura critica al fútbol: 'mueren miles y solo piensan en el balón'

El Calcio ha publicado este domingo una serie de recomendaciones que aplicaría para retomar los entrenamientos el próximo 4 de mayo, un día después del final de la cuarentena ordenada por el gobierno italiano.

Examenes serológicos y concentraciones blindadas están en el protocolo que la Federación Italiana espera aplicar, con el fin de retomar la competencia en los últimos días del mes de mayo.



Pero esa, que es la noticia esperada por los jugadores y especialmente los dueños de los clubes, es una pésima idea, según el tenista Fabio Fognini, una de las personalidades del deporte en Italia.



"Para mí están locos. Han muerto miles de personas y sólo están pensando en el balón... Bromean con la salud de las personas y sólo persiguen el negocio. ¿Qué sentido tiene reabrir sin espectadores? ¿Qué sentido tendría un San Siro vacío? No existe, vamos...", dijo en una entrevista al Corriere della Sera.



"¿Cómo se hace responsable un director de torneo de la salud de los jugadores, staff, periodistas y espectadores. Lo hablaba también con mis amigos futbolistas Mattia Perin, Domenico Criscito y Emiliano Viviano. El discurso económico está bien pero hasta que no me sienta seguro al 110%, no jugaré. ¿Perderé puntos y dinero? Paciencia", añadió.



Italia es el segundo país del mundo más afectado por el coronavirus covid-19, que deja más de 23 mil personas muertas y cerca de 180 mil contagiados. Esa es la razón de la preocupación del tenista. Los científicos internacionales hablan de concentraciones masivas, como las que lidera el fútbol, hacia finales de este año 2020 y se espera que haya una vacuna en 18 meses.