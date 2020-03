No hay fútbol, pero... un día como hoy: ¡Cuándo DIM perdió por W!

El fútbol en Colombia está pausado por cuenta del coronavirus, pero en más de 70 años de historia del fútbol profesional colombiano hay mucho por recordar.

Ante la ausencia de fútbo, en FUTBOLRED recordamos como el 19 de marzo de 1965, Medellín perdió un partido contra Pereira por W al no presentarse en el estadio Mora Mora.

El encuentro entre Pereira y Medellín fue titulado como un clásico de la jornada. En aquel momentos, los clubes tenían dos estilos distintos e influenciados por el extranjero. El juego del poderoso lo describían como típico del fútbol rioplatense, mientras que de los matecañas era uno muy guaraní.

Pero llegó el viernes 19 de marzo de 1965 y al estadio Mora Mora, en Pereira, no asistió el conjunto antioqueño. El periódico de El TIEMPO de la época señaló que “el equipo no pudo llegar por haber cerrado el aeropuerto de Medellín". Desde esa época, el reglamento de la Dimayor señalaba que los equipos visitantes debían estar 24 horas antes en la ciudad en la que van a jugar y por eso no hubo contemplaciones.

Luis Domínguez fue el juez de ese partido y al esperar 15 minutos con solo los matecañas en el campo, declaró vencedor a Pereira ante una seis mil personas que llegaron a ese escenario para ver el partido.