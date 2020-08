Otra asamblea, otros temas: lo que se buscará definir en Dimayor

De asamblea en asamblea, el fútbol colombiano parece ir avanzando cada vez más para su posible regreso, pero siguen los problemas y falta de definición de algunos temas para que se logre por completo.



Ahora, este jueves habrá una nueva asamblea de Dimayor con el nuevo presidente, Fernando Jaramillo, para hablar de temas que se ha impuesto el Ministerio de Deporte y otros más de los que falta tocar.

Lo que (ojalá) se defina:

Este jueves la parte principal sería el tema del descenso. Algunos clubes han pedido que no haya descensos este año y que se juegue con 22 clubes el siguiente torneo. Todo, basándose en los estatutos, mencionando que no tienen la cantidad de partidos necesarios para definir este tema.



Así las cosas, el descenso será parte fundamental de esta reunión y se espera definir sí habrá o no equipos que bajen a la segunda división del país.



Otro tema es la postura del Gobierno sobre el regreso del fútbol. Principalmente, en el Gobierno se mencionó que es mejor jugar el torneo en una misma región y no en todo el país, como lo tenía planeado Dimayor. Por esta razón, una de las propuestas anteriores podría tomar fuerza: jugarse por grupos depende la región y que avancen los primeros a las siguientes fases. Sin embargo, recordemos que ya se definió que el formato sería normal (todos contra todos y cuadrangulares) empezando desde la fecha ocho, en donde quedó el campeonato.



En parte, se hablaba del Eje Cafetero como sede 'neutral' para disputar los partidos, pues es de menor riesgo por casos de covid-19 en el país. Sin embargo, este tema podría no contemplarse por los costos que generaría para los equipos.



Otra parte de la asamblea será buscar definir lo que se habló en la reunión entre la FCF y el Gobierno. El primero es la siguiente fase según el protocolo y los entrenamientos grupales, aspecto que el Gobierno habría dado el visto bueno. Finalmente, el segundo sería el de los jugadores sub2-0 y juveniles de los clubes. Se autorizó 27 futbolistas, pero los deportistas menores de edad no pueden ni entrenar ni competir por decisión del Gobierno, por lo que estos jugadores jóvenes de los equipos (las canteras) siguen en vilo para su futuro. Este, sería otro de los temas a tocar.