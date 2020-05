En cuarentena, la paternidad sorprendió a Ricaurte y Sebastián Gómez

Alicia Ricaurte llegó al mundo el 28 de marzo de 2020, unos cuantos días después del comienzo de la cuarentena que lleva más de 60 días en Colombia. La hija de Andrés, el volante del Deportivo Independiente Medellín, ha sido su motor para pasar este tiempo en el que los quehaceres cotidianos y los entrenamientos virtuales, se complementan con estar rodeado en familia.



“Gran parte del día se lo dedico a mi hija y mi esposa, disfrutando de esta nueva etapa de mi vida. Trato de cuidarme mucho, no salgo mucho, solo lo necesario, evitando que se pueda contagiar. Estamos durmiendo poquito, pero disfrutando mucho a nuestra hija”, destacó el ‘10’ poderoso.

En cuanto a los pañales y demás, Ricaurte explicó que había tenido práctica con una sobrina, cuando vivía en la casa de su madre, con lo cual ya estaba acostumbrado a ese rol paterno.

Andrés Ricaurte con su familia. Foto: Tomada de Instagram: @anrive10

Otro jugador que se estrenó como padre en esta cuarentena fue Sebastián Gómez, desde el pasado 23 de mayo, Liam Joel es otro motivo para su felicidad y sobrellevar esta cuarentena. “Le doy gracias a la vida por este nuevo rol, me siento muy feliz de conocer a mi hijo, es una alegría indescriptible, estoy aprendiendo todos los días, quiero darle un gran ejemplo a Liam Joel”, comentó el volante verdolaga.



Sobre Liam Joel, un nombre particular, Gómez explicó que “es poco común, pero que nos gustó tanto a mí, como a mi pareja. Nació el 23 de mayo y todavía no caigo de la felicidad, fue algo indescriptible cuando lo vi por primera vez”.

Aunque la pelota aún no haya vuelto a rodar, estos deportistas ya saben a quiénes van a dedicarles ese primer gol que vuelvan a marcar, un motivo de alegría que llegó a sus hogares en medio de una pandemia que ha traído desdichas y mucho aprendizaje para la humanidad.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8