¿Algún candidato a DT sobresale? Director Deportivo de América habló

El argentino Juan Cruz Real, el español Ángel López y el colombiano César Torres. Esas fueron las cartas que puso sobre la mesa Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, este lunes festivo en charla con Futbolred, como los candidatos definitivos para asumir la dirección técnica del club en reemplazo de Alexandre Guimaraes.



Sin embargo, Álvaro Rius, director deportivo de la institución, no parece tan convencido y en el Súper Combo del Deporte abrió el abanico para otras posibilidades que tal vez terminen gustando más a la hora de tomar la decisión. De igual forma, dejó la sensación que le gusta la filosofía de juego de Cruz Real, pese a que no se le han dado los resultados.

Sobre la información que le entregó Gómez a este portal, que a más tardar en una semana se conocerá el nombre del escogido, Rius dijo: “La verdad no tengo claro si en unas horas o días se tome la determinación o anuncie ya el nuevo técnico, incluso vamos a analizar los perfiles, pero de momento no hemos puesto una fecha, evidentemente tampoco se tardará mucho porque ya hay fecha para el reinicio de entrenamientos individuales”.



¿Tampoco tiene claro que quedaron solo tres candidatos para ser el técnico de América? (Risas) “Bueno, yo hablo desde mi opinión, por supuesto al final el que manda es el que pone la plata, pero yo no diría que solo quedan tres opciones porque nunca sabemos lo que nos pueden ofrecer. Allí el mejor ejemplo es Guimaraes, ya habíamos estado negociando con el técnico, incluso habíamos definido y Guimaraes había aparecido sobre la mesa, al final cayeron algunas opciones y a última hora apareció el tema de Guimaraes y optamos por él. Entonces, no creo que haya solo tres opciones porque aún hay técnicos que estamos analizando y nos pueden llegar nuevas posibilidades”.



Sobre los tres candidatos que confesó Tulio Gómez como los ‘finalistas’, Rius replicó: “Como les he dicho, él es el que manda, acaba diciendo que la semana que viene se define, pues evidentemente así lo haremos y será entre los tres, pero sí digo que esta semana alguno de los que nos han pasado nos sorprendan o haya unas nuevas opciones y a Tulio le acaben gustando más”.



También entregó su opinión sobre el único colombiano que está en juego: “El caso de César Torres lo veo difícil porque es un técnico que tiene contrato con Alianza Petrolera, y en el caso de que al final fuera la opción que nos gusta, por respeto lo primero que tendríamos que hacer es hablar con Alianza”.



¿Entonces cuál es el más cercano? “El que más hemos y más conocemos porque en su momento se analizó es Juan Cruz Real, mientras que estas dos opciones de las que hablan son más nuevas. A López apenas lo estoy analizando ahora”.

Una de sus tareas es analizar las hojas de vida y dar su punto de vista, ¿Tulio Gómez tiene en cuenta su recomendación o cree que no? “Lo asesoré con mi opinión y espero que me haga caso, porque para algo me han contratado, por lo menos que me escuche y luego él valore entre lo que yo le digo, su opinión y otras cosas que pueda tener en cuenta. Evidentemente yo creo que en general Tulio Gómez me ha escuchado bastante y no tengo queja de eso, alguna vez se ha podido tomar alguna decisión puntual con prisa, pero creo que en general me ha escuchado y para nada digo que él no me vaya a escuchar. Lo que digo es que, por ejemplo, en el caso de Ángel López, si se decidiera ahora ficharlo, no me estuviera escuchando porque aún no he tenido tiempo de analizarlo en profundidad, simplemente eso. Hasta hoy no tengo claro que sean solo esas tres opciones, porque dos de ellas ni siquiera se han analizado en profundidad”.



¿Cuántas opciones tenían en un comienzo? “Muchas, de las otras hojas de vidas ha habido nombres que me han gustado bastante, algunos que hemos descartado por precio, uno incluso, que no voy a decir nombres, pero que le han gustado a la afición y a periodistas, pero serían en algún caso el doble y hasta el triple de Guimaraes, algo que evidentemente, aunque me gustara, son hojas de vida que descartas automáticamente cuando llamas a preguntar el costo de esa operación. Luego hay algunas que por nombres me pueden gustar, pero que no va a ser viable el tema económico”.



Si la idea es que no se eche por la borda el trabajo realizado, que incluye un título, ¿cuáles son los parámetros? “Vamos a tener muy en cuenta que el modelo y la idea de juego sea similar no solo a la que venía, en cosas digo similar, pero nos gustaría que se asemejara más a lo que viene en nuestras divisiones inferiores, por un lado porque es un año en que los jóvenes que vienen de allá van a ser importantes, sino porque consideramos que en el primer equipo hay jugadores con características que se adaptan mucho a ese modelo de juego. Por otro lado, que tenga una metodología también en muchas cosas, eso lo tenía Guimaraes, una metodología moderna, que los trabajos colectivos se centren en la toma de decisiones, la aplicación de conceptos técnico-tácticos, la implementación de mecanismos defensivos y ofensivos, luego que sea un cuerpo técnico también que intente entrenar y trabajar todas las áreas que intervienen en el rendimiento de los futbolistas, tanto individual como colectivo, que sea un cuerpo técnico que tenga un buen manejo de las nuevas tecnologías, que las conozca y sepa aplicarlas.

Por otro lado nos gustaría, no es imprescindible, pero sí un plus, que conozca ya el fútbol colombiano y al América, porque el tiempo de adaptación va a ser muy corto, no es como una pretemporada normal”.



¿Qué le ve a Juan Cruz Real para que se acomode a ese modelo? “Como lo dicen, a él no se le han dado los resultados, pero es un técnico que apuesta por sacar el balón bien jugado, por tener un fútbol ofensivo, con una presión alta, con una intensidad de juego elevada y eso nos gusta. Evidentemente también tiene sus carencias, que son los números, ese es un aspecto más a tener en cuenta entre otros, pero a los hombres hay que aplicarles el factor de corrección. De Rangel se decía que había marcado poquitos goles, pero también había jugado pocos minutos”.



Rius añadió que “creo que no le podés pedir los mismos números a un técnico que estaba en Jaguares a uno que esté en otro equipo, repito que la gente habla muy mal de él por el tema de números, pero no creo que muchos técnicos hubieran sacado unos números buenos con el equipo que tenía este años Jaguares, con el respeto para los jugadores de Jaguares, pero es claro que no era una nómina para estar peleando entrar entre los ocho o ganar el torneo. Esos factores correctivos también hay que aplicárselos a los números, sobre todo me gusta su filosofía de juego, es un técnico que tiene el problema de que le marcan muchos goles, pero marca goles para los equipos con los que ha estado habría en el caso de que al final se decidiera por él, habría que mirar la manera de que le marquen menos goles y de ver cómo se podría complementar su cuerpo técnico u otros temas. No me escondo de que es un técnico que su modelo de juego se ajusta a lo que nos gustaría”.



Sobre la exigencia que tendrá el nuevo entrenador, concluyó que “América está claro que se le van a exigir buenos resultados, por más que juegue muy bonito al fútbol, pero si no tiene buenos resultados, en América eso no se sostiene, por más que nos guste el fútbol que haga, sea el técnico que sea, pero el tema del tiempo del contrato sería con Tulio porque no entro tanto en ellos. Baso mi opinión en temas más deportivos y más cuando son técnicos nuevos hacer un contrato y ver cómo le va, probablemente de un año, pero eso lo aclara Tulio”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces