Camilo Vargas tendría lista su salida de Cali e iría al extranjero

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre si será titular frente a Paraguay este domingo, en México también se habla de la gran posibilidad de que Camilo Vargas llegue al Atlas de Guadalajara. La Tricolor, por su parte, juega su último partido de fase de grupos de Copa América.

El interés por el guardameta bogotano no ha decaído y depende de los contactos que se hagan con los directivos del Deportivo Cali, club con el que tiene contrato vigente hasta 2021.



La oferta para el jugador es atractiva y la transacción rondaría el $1.500.000 dólares, según información del portal mexicano 'MedioTiempo'. Según el medio, “el interés de Atlas por Camilo no es nuevo, ya que desde antes de la llegada del chileno Cristopher Toselli estuvo en la lista de refuerzos, sin embargo, Atlas decidió traer al primero".



Agrega que “antes de pisar el acelerador por Vargas, a la directiva del Atlas le fue ofrecido el portero del León, William Yarbrough, aunque los ‘Zorros’ no se mostraron muy interesados debido a su alto suelo, a pesar de que llegaba gratis al no entrar en planes de ‘La Fiera’.



Otra opción que maneja el cuadro de Jalisco es Alan Aguerre, de Newell’s Old Boys, aunque no ha sido sencillo llegar a un acuerdo.



Si todo sale bien, Vargas sería confirmado como refuerzo del conjunto que dirige el argentino Leandro Cufré. Para el golero colombiano se convertiría en la segunda ocasión que milita en el fútbol internacional, después de haber estado en 2016 con Argentinos Juniors.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces