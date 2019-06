¿Y el reemplazo de Ospina?: siguen las dudas entre Montero y Vargas

David Ospina no estará en el partido contra la selección de Paraguay por motivos personales. Ante esta situación, Carlos Queiroz no ha dejado claro a que arquero usará en este partido. Camilo Vargas y Álvaro Montero tuvieron un gran semestre, sin embargo el entrenador no se ha decantado por alguno en especial.

Desde Brasil apuntan a que Álvaro Montero será el inicialista frente a Paraguay, esto debido a que Carlos Queiroz puso al arquero guajiro en el segundo tiempo del amistoso contra Panamá. Además, el portero tuvo un gran semestre con el Deportes Tolima.



Si Carlos Queiroz se decanta por Montero, el entrenador puede encontrar juventud en el arco, proyección y un buen presente futbolístico. En Deportes Tolima mostró que es un arquero atajador, con sentido de ubicación espacial bajo los tres palos y su estatura lo lleva a ser difícil de batir.



Por otro lado, Camilo Vargas es el arquero que viene haciendo un proceso con la Selección Colombia, por lo que su experiencia y tiempo en el equipo le dan los galones necesarios para ser el elegido por Carlos Queiroz.



El arquero bogotano vive un gran momento, en el que ha demostrado madurez deportiva y liderazgo en el Deportivo Cali. Además, Eduardo Niño entrena con el a diario en u equipo y sabe lo que tiene para jugar un partido de este calibre en la Copa América.



En la encuesta realizada a nuestros lectores de Futbolred, el resultado demostró que prefieren a Camilo Vargas por encima de Álvaro Montero, sin embargo, las cifras no están muy lejos.



De los 2.829 votos, 1.407 de ellos fueron a favor de que Camilo Vargas sea el que arranque como titular en el partido contra Paraguay. Álvaro Montero no estuvo muy lejos, 1.171 votos fueron para el portero del Deportes Tolima. Además, 251 votos fueron para ambos guardametas, un tiempo y un tiempo.