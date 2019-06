Tolima, a confirmar su superioridad: debe ganarle a Cali y 'rezar' 

Deportivo Cali recibe este miércoles (6:00 p.m.) al Tolima en el cierre del cuadrangular B de la Liga I-2019 por sumar en la reclasificación y cumplir con el calendario. Lo que había empezado bien con promisorios resultados en Ibagué y Medellín terminó en frustración después de dos derrotas en casa y la última en el Metropolitano frente al Junior, pero queda la última estación y la idea es no despedirse en blanco contra un rival que necesita los tres puntos para estar en la final.

Con la fe intacta y la motivación que da haber sido un buen visitante durante el torneo, Deportes Tolima viajó a Cali para buscar su segunda final en un año. El técnico Alberto Gamero dispuso de lo mejor de su nómina, para el decisivo compromiso.



Luego del partido ante Nacional, se temía por el estado de salud de Marco Pérez y Luis González que fueron sustituidos por dolencias físicas, sin embargo se realizaron valoraciones a los dos jugadores que están incluidos en la lista de viajeros.



"Estamos viviendo un momento bonito, donde a pesar del desgaste y el cansancio mis jugadores quieren seguir jugando y tienen la motivación de seguir escribiendo una historia con este equipo, estamos mano a mano con Junior que también juega de visitante, nosotros tenemos que hacer la tarea ante un Cali que no quiere despedirse mal ante su afición y nos la va a poner difícil", afirmó el técnico Gamero previo al viaje en vuelo charter hacia la capital del Valle.



La más reciente victoria del Vinotinto y Oro contra Cali como visitante, fue el 23 de septiembre de 2018, esa jornada el cuadro tolimense ganó 0-1 con gol de Marco Pérez, el último juego entre estos conjuntos el estadio de Palmaseca terminó con triunfo local 2-1, la anotación para el visitante fue de Luis González de quién se dice sería nuevo jugador azucarero.



De cara a este juego, se podría dar el retorno a formación titular de Danobis Banguero, a pesar de que ante Nacional el rendimiento de Leyvin Balanta fue alto, pero inclinaría la balanza a favor de Banguero la confianza del técnico y la ascendencia dentro del grupo.



El Cali quiere despedirse con un triunfo sobre el Tolima en Palmaseca



Lucas Pusineri se la jugó por la rotación cuando menos se esperaba y quedaron en el camino los dos objetivos del semestre: Liga y Copa Suramericana. Cuatro puntos en cinco partidos en el certamen local es muy poco para el gran entusiasmo que había generado el plantel, especialmente tras su triunfo 1-3 sobre Nacional. Pero esa es la realidad y hoy el Cali puede ser protagonista pero del juego limpio, saliendo a hacer lo que quieren sus hinchas: ganar en Palmaseca, donde hasta ahora no ha podido celebrar.



La convocatoria de Camilo Vargas a la Selección Colombia y la posterior lesión de Pablo Mina llevan a que muy seguramente Johan Wallens se mantenga en el pórtico azucarero, después de su gran actuación frente a Junior en Barranquilla, donde fue considerado la figura del compromiso.



De resto, es muy probable que el entrenador verdiblanco haga variantes con jugadores que han tenido pocos minutos, como el caso de Kevin Velasco y Matías Cabrera, además de Didier Delgado como extremo por derecha.



Sin ninguna presión más que la obligación de triunfo del Tolima, el Cali podría mostrar su mejor repertorio, con buenos espacios y acudiendo a los pases profundos como en otras oportunidades.



Aunque nuevamente se menciona la posibilidad de que vaya a un equipo argentino, sobre el partido del miércoles Pusineri afirmó: “Estoy con la cabeza tranquila y puesta en que todavía tengo contrato. Hay que darles la oportunidad a los futbolistas para terminar de la mejor manera este campeonato”.



De otro lado, ante la eventual salida del goleador Juan Ignacio Dinenno al fútbol internacional, se han analizado posibilidades como el delantero argentino-croata Agustín Vuletich (ex Rionegro Águilas), el venezolano Luis ‘Cariaco’ González y el regreso de Alex Castro, que está en el Tolima.



Alineación probable:



Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Kevin Velasco; Matías Cabrera, Christian Rivera, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Didier Delgado (Féiver Mercado); Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Deportes Tolima: Wiliam Cuesta! Juan Guillermo Arboleda, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Luis González, Jaminton Campaz, Alex Castro; Marco Pérez.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Guillermo González

El Tiempo

Ibagué